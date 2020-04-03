Çocuklar için hazırlanan rengarenk saat koleksiyonu

Fransa’nın ünlü markası Lacoste, çocuklar için hazırladığı saat koleksiyonunda kullandığı renk ve temaları ile göze çarpıyor. Hem kız hem de erkek çocuklara yönelik hazırlanan saat koleksiyonu dikkat çekici renkleri ve eğlenceli desenleri ile anne babaların tercihi oluyor.

Spordan ilham aldığı özgün ve canlı stilini çocuk saat koleksiyonuna yansıtan Lacoste, doğanın renklerinde hazırladığı tasarımıyla ön plana çıkıyor.

İki yıl uluslararası garantili Lacoste çocuk saatlerinin tüm çeşitlerini Günsal Saat resmi satış noktalarında ve Lacoste mağazalarında bulabilirsiniz.



