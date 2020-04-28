Çocuklar için hem eğlenceli hem de güvenli drone : DJI Tello

DJI Tello, daha önce hiç drone kullanmayanların bile akrobatik uçuşlar yapabilmesini sağlarken, dahili kamerasıyla sosyal medya için profesyonel videolar çekebiliyor. Özellikle çocukların evde vakit geçirirken teknolojinin tadını eğlenerek çıkarmasını sağlıyor.

Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlardan kumanda edilebilen drone’lar, teknolojinin eğlenceli yönünü ortaya çıkartmaları sayesinde son dönemin en popüler cihazları arasında yerini aldı. Ancak çok sayıda kontrol özelliğine sahip olmaları, büyük ve sert malzemeden üretilmeleri sebebiyle drone’lar bugüne kadar çocuklardan çok yetişkinlere hitap ediyordu.

Bikom Güvencesiyle sunulan Tello, çocuklar için güvenli ve keyifli bir drone deneyimi sağlıyor. Ufak boyutları ve sadece 80 gramlık ağırlığı ile dikkat çekmesinin yanında, yumuşak ve korumalı pervaneler, bağlantı kopsa bile yumuşak iniş yapabilme gibi özellikleri ile çocuklar tarafından güvenle uçurulabiliyor.

Mobil uygulaması ile 100 metreye kadar mesafeden kolayca kumanda edilebilen Tello, havaya atarak yükselme, 360 derece dönebilme ve el üzerinde zıplama hareketleriyle akrobatik bir uçuş deneyimi yaşatıyor ve çocukların kapalı ortamlarda bile kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve eğlenmelerini sağlıyor.

Çift anteni ile kamerasından mobil cihazlara canlı görüntü aktarabilen Tello ile ister evde, bahçede, ofiste, isterseniz de dışarıda olun, dünyayı drone gözünden eğlenceli videolara dönüştürüp, çocuklarınızla birlikte eşsiz anılar biriktirebilirsiniz.

Bulunduğu ortamda daire çizebilen, 360 derece dönebilen, uzaklaşarak yükselebilen drone’un EZ Shots özelliği ile profesyonel videolar hazırlayıp sosyal medyada da paylaşmak mümkün.

Çocuğunuzun veya sizin yeni arkadaşınız olacak Tello’ya 599 TL’ye sahip olabilirsiniz.