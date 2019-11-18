Çocuklar için ‘Kış Festivali’ başlıyor

Çocukların eğlence ve öğrence şehri olarak adlandırılan KidzMondo, soğuk kış günlerinde çocuklar için Kış Festivali düzenliyor. Kış Festivali kapsamında Amerika’nın gözlerden uzak buz cenneti Alaska, yeniden canlandırılacak.

13 Aralık’a kadar Alaska simgeleriyle donatılacak olan KidzMondo’da çocuklar; müziklerinden kıyafetlerine, danslarından ikramlarına kadar Alaska yaşamına tanıklık edecek. Yerli halkı, sonsuz dağları ve vahşi yaşamı ile hem doğaseverlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi olan Alaska’yı keşfedecek olan çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek.

Çocuklar, Alaska’ya özgü yaratıcılık atölyesi ve yüz boyama etkinliğine katılabilecek, etkinlik biriminde yapılan atölyelerde el becerilerini geliştirecek.