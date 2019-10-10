Çocuklar için kitap seçiminde nelere dikkat edilmeli?

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Çocuğun eğitiminde önemli bir yere sahip olan çocuk kitapları çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde önemli bir yere sahip. Dr. Asya Çağlar çocuk kitaplarının seçiminde ailelerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili sorularımızı yanıtladı.

En çok sevilen çocuk kitaplarının ortak özelliği ne?

En çok sevilen çocuk kitaplarının ortak özelliği kuşkusuz, ana karakteri üzerinden okura duygudaşlık hissini yaşatmasıdır. Aynı şekilde en çok sevilen çocuk kitaplarının neredeyse hepsinin konusunun evrensel olduğu ve zaman sınırlarını hiçe saydığı da söylenebilir.

Kitaplar çocukları nasıl besliyor?

Kitaplar çocukları birçok yönden besler. Kitabın hikâyesi çocuğa hayatın gerçeklerini gösterir, farklı yaşam biçimlerini sunar ve hayatı sorgulatır. Kitabın çizimleri çocuğun hayal gücünü ve görsel becerilerini geliştirir. Çocuk, kitabın kahramanlarıyla kendini özdeşleştirir ve bu sayede çocuğun duygudaşlık yeteneği güçlenir. Kitap her yönden, çocuğun gelişiminde büyük rol oynar.

Kitap okuyan çocuğun hayal dünyası daha mı geniş olur?

Kuşkusuz! Okumak, hayal etmeyi de beraberinde getirir. Kitap ister sadece yazılı, ister sadece resimli, ister hem yazılı hem resimli olsun; çocuk adeta ister istemez okuduklarını zihninde canlandıracaktır. Buna en büyük örnek henüz okumayı bilmeyen bir çocuğun resimli bir kitabın sadece resimlerine bakarak bu kitap için yepyeni bir hikâye uydurmasıdır. Bu sebepledir ki okuyan çocuğun hayal dünyası her daim daha geniştir.

Kitaplarla büyüyen ve büyümeyen çocuklar arasındaki farklar neler?

Şüphesiz, kitaplarla büyüyen çocuklar hayatın her alanında kitaplarla büyümeyen çocuklara nazaran daha başarılı olacaktır. Kitap çocuğa birçok yeti kazandırır: duygudaşlık, iletişim, öngörü, tecrübe, sorgulama, çok yönlü düşünme, fikir yürütme, vb.

Kitap seçimlerinde nelere dikkat etmeli?

Kitap seçerken her şeyden önce çocuğun ilgi alanlarını göz önünde bulundurmalı ve kararlarına saygı göstermeliyiz. Elbette kitabın dilinin, içeriğinin, çizimlerinin, baskısının kalitesini de yabana atmamak lazım. Alacağımız kitabı mutlaka önden araştırmalı, mümkünse tamamını okumalıyız.