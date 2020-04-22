Çocuklar için sağlıklı 23 Nisan pastası

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl törenlerle kutlanır ve çeşitli etkinlikler yapılırdı. Bu yıl corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bildiğiniz üzere 23 Nisan etkinlikleri evde yapılacak.

Corona virüs (Covid-19) sebebiyle eğitimin ve hayatımızın evde devam ettiği bugünlerde, çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan yaşatmak isteyenlere benim de bir önerim var: Sağlıklı, şekersiz 23 Nisan pastası.

Diyetisyen Fatih Bıçak'lardan çocuklar için çok özel bir pasta tarifi aldım. Yapması kolay, tadı enfes. Üstelik oldukça da sağlıklı. Çocuklar bu lezzete bayılacak.

23 Nisan'a özel sağlıklı, şekersiz pasta tarifi

Malzemeler:

Pandispanya için:

1 muz

1 su bardağı kuru dut

1 su bardağı tam buğday unu

10 adet hurma

2 yumurta

2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karbonat (ve karbonatı aktive etmek için birkaç damla limon)

Kreması için:

200 gr labne

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı pekmez

Süsleme için çilek

Hazırlanışı

Hurmaları küçük bir kaseye alın ve üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyip 10 dakika kadar beklemeye bırakın. Bu sürenin sonunda hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve gerekiyorsa kabuklarını soyun.

Hurmaları içinde beklediği su ile birlikte rondoya atın ve homojen bir püre elde edene kadar çekmeye devam edin.

Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları mikserle iyice çırpın. (3-4 dakika kadar)

Dutu rondodan geçirin. (Olabildiği kadar küçük tanecikli olmalı)

Yumurtaların üzerine rondodan geçirdiğiniz dutu ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Daha sonra üzerine süt, zeytinyağı, ezilmiş muz ve hurma püresini ekleyip malzemeler birbiriyle kaynaşana kadar kadar çırpın.

Daha sonra kuru malzemeleri (Un ve keçiboynuzu ununu eleyerek, karbonatı da üzerine birkaç damla limon damlattıktan sonra) karışıma ekleyin ve silikon ya da tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Karışımı yağlayıp unladığınız kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.

Pandispanya soğuduktan sonra ortadan ikiye ayırın.

Pastanın kreması için labneyi bir karıştırma kabına alıp mikserle iyice çırpın.

Üzerine bal ve pekmezi de ekleyip çırpmaya devam edin.

Hazırladıktan sonra kabın üzerini streç filmle kaplayarak en az 1 saat kadar buzdolabında bekletin.

Ortadan iki böldüğünüz pandisyanyaya bir spatula yardımıyla kremadan yeterli miktarda sürün ve üzerine yarıya kesilmiş çilekleri büyük kısmı dışarı bakacak şekilde dizin. Üzerine pandispanyanın diğer yarısını kapatın.

Ve pasta hazır! Buzdolabında dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi süsleyip servis yapın.

23 Nisan 21:00’de hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumak için balkonda buluşmak üzere.





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