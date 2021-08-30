Bebeklik Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar

Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar

Bebeklik

Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar

Hayatlarımızda en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızı her şeyden koruduğumuz gibi tabi ki de 3 beyazdan da uzak tutuyoruz, bunlar beyaz un, şeker ve tuz. Peki evlatlarımıza hiç mi tatlı yedirmemeliyiz sorusuna şahane tariflerimle cevap vermek istiyorum. Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Her şeyin fazlası zararlıdır diye bir atasözümüz vardır öncelikle onu hatırlatalım. Ardından tabi ki de çocukların şekere de tuza da hatta un a bile her bünyenin olduğu gibi ihtiyacı vardır. Ama az az ya da yerine başka alternatifler koyarak. Mesela çocuklar için tariflerimde en çok kullandığım ürün şeker yerine bal ya da pekmez. Un yerine fındık, badem ya da fıstık tozu. Çikolata koyacaksam mutlaka kakao oranı yüksek bitter çikolataları tercih ediyorum. Her zaman hayvansal bazlı ürünleri tercih etmeniz çok daha iyi olur. Kek yaparken kabartma tozu yerine karbonat ve kekin içerisinde mutlaka kuruyemiş ya da havuç, kabak gibi ürünler koymanızı tavsiye ederim. Bazen de o kekin kabarması için mecburen şeker kullanmalıyız ki kabarık bir kek elde edelim, bu sefer o şekeri tölore etmek için ise yanına koyduğunuz ürünlerin sağlıklı olması gerekir. Şimdi size tüm bunların da içinde olan 2 tarif vermek istiyorum. Bu tarifleri sizler istediğiniz gibi ürün içeriklerini değiştirebilirsiniz yani çeşitlendirebilirsiniz.  

İlk vereceğim tarifimde şeker oranı yüksek olsa dahi olsa sağlıklı bir kek. 

GLUTENSİZ UNDAN ÇİKOLATALI YEŞİL KABAKLI KEK 

MALZEMELER 

Yumurta 2 adet 

Şeker 200 gr 

Zeytin yağ 85 gr 

Bitter çikolata 65 gr 

Glütensiz un 210 gr 

Kakao 20 gr 

Tuz bir çimdik 

Karbonat 3 gr 

Yeşil kabak 200 gr 

YAPILIŞI 

Şeker ve yumurtayı beyazlayana kadar çırpın. Çikolatayı eritin ve zeytin yağ ile birlikte yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın. Yeşil kabak hariç tüm ürünleri koyup karıştırın. Yeşil kabağı rendeleyip suyunu sıkın ve en son onu ekleyerek iyice karıştırın. Kek kalıbınızı yağlayın ve kekinizi dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 1 saatte pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın. Şimdiden afiyet olsun şifa olsun. 

İkinci tarifim ise genelde vegan olarak da adlandırılan bir kek. 

ERİKLİ KEK 

MALZEMELER 

Toz fındık 200 gr 

Esmer şeker 200 gr 

Tam buğday unu 90 gr 

Chıa tohumu 25 gr 

Karbonat 25 gr 

Tuz 1 çimdik 

Elma suyu 150 gr 

Hindistancevizi yağı 30 gr 

Kuru erik 90 gr 

YAPILIŞI 

Kuru erikleri küp küp doğrayın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük cupcake kalıplarına dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ya da alt üst fanlıda fırına göre değişiyor ısıtın. Ben ortalama 20 dakikada pişiriyorum ama siz mutlaka kontrollü gidin ki eminim herkes fırınının ayarını biliyordur. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun şifa olsun. 


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diş çıkarma dönemini kolaylaştıracak 6 öneri