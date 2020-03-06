Çocuklar kağıttan çömlekler tasarlayacak
İstanbul Modern Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisine paralel çocuk atölyeleri gerçekleştiriyor. Kâğıtların bir araya getirilerek yeni formlar yaratıldığı Kâğıttan Çömlekler atölyesinde çocuklar çağdaş sanat üretimleri gerçekleştirecek.
06 Mart 2020, Cuma 10:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Modern’in yeni sergisi Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisine paralel hazırlanan Kâğıttan Çömlekler atölyesi çocukları bekliyor
Tarihi uzun bir geçmişe uzanan, ıslatılmış kâğıtların bir araya getirilerek yeni formlar oluşturması esasına dayanan papier-mâché tekniğiyle çağdaş sanat üretimleri gerçekleştirilmesine odaklanıyor.
Sergi gezisinin ardından çocuklar atölyede, sergide çalışmaları bulunan Rana Begüm ve Outi Pieski’nin üretim pratiklerinden ilham alarak kâğıttan bir çömlek formu hazırlıyor ve kurumuş formlar üzerine desenler tasarlayıp uygulayarak çalışmayı tamamlıyor.
Atölye programı
7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
7 Mart 15.30-16.30
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
28 Mart 15.30-16.30
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