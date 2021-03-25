Çocuklar karantina döneminin en çok nesini sevdi?

Ama gelin görün ki beklenildiği gibi çıkmamış ve yavrular en yüksek oyu "Ailemle birlikte vakit geçirmeye” vermişler. Daha büyük çocuklarda da durum farklı değil. 13-18 yaş çocuklar da pandemi öncesine göre kendilerini daha az yalnız hissettiklerini söylemişler. Peki, çocuklar neden böyle diyor? Sanki pandemi ile birlikte onlara zaman ayırmaya başlamışız gibi. Aileler olarak biz öncesinde çocuklarımızla vakit geçirmiyor muyduk? Geçiriyorduk elbette, ama böyle değil. Çocuklarımızın “kim oldukları” sorusundan çok “ne yaptıklarına” odaklanmıştık. Onların gelişimleri için çocuklarımızı aktivitelere taşımak, sonra koştur koştur ev işlerini halletmek ve kalan vakitte kendi arkadaşlarımızla iki lafın belini kırmak ile meşguldük. Şimdi birinci soruya daha çok odaklanabiliyoruz. Ve bu durum çocukların hoşuna gidiyor.