İngiltere'de yaşları 11 ile 14 arasında değişen çocuklar, bir anne ve bebeğinin kuğular tarafından kovalandıktan sonra kanala düştüğünü fark etti. 4 yaşındaki Reya Wang'ın annesi Lifei ve 5 aylık kardeşi Eva'nın suya düştüğünü söylemesi üzerine diğer çocuklar harekete geçti. Anne, kuğular tarafından kovalandıktan sonra bebek arabasının kanala düştüğünü, ardından da kendisinin kanala atladığını söyledi. Ancak kadın, yüzme bilmesine rağmen bebeğini kanaldan çıkaramadı. Yakınlarda futbol oynayan Joe Draycott, Campbell Law, Ethan Melvin, Jacob Potter, Ellis Hulme ve McAuley Maguire, anne ve kızının yardımına geldi.

Joe, yardım çığlıklarını duyduktan sonra telefonla yetkililere haber verdiğini söyledi. 14 yaşındaki Ethan Melvin, bebeği sudan çıkardı. Sonra Eva'nın su yuttuğunu fark edip okulda öğrendiği ilk yardımı ona uyguladı. Öğrencilere karakolda Başmüfettiş Catherine Pritchard tarafından cesaret ödülü verildi.

Ödül töreninde dört yaşındaki Reya Wang, çocuklara ailesinden hediyeler verdi. Polisler, çocuklara haber verdiği için küçük Reya'ya da ödül verdi.

Cheshire polisi başmüfettişi Pritchard şöyle dedi:

Ebeveynlerin çok gurur duyduğunu biliyorum. Onlar olmasaydı sonuç kötü olabilirdi. İlk yardım yapmaları da inanılmaz.

Widnes'i daha güvenli bir yer yaptığınız için teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar olduğunu bilerek burada çalışmaktan gurur duyuyorum.

Kaynak: ECHO