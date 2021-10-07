Çocuklar mutfağa: Bol peynirli fırın sebze

Yemek yapmak daha da keyifli olsun derseniz, çocuğunuzdan sebzelerin üzerine fırçayla zeytinyağı sürmesi için yardım isteyin; eminim severek yapacaktır. Malzemeler: 2 adet orta boy soğan 3 adet orta boy patlıcan k 2 adet kırmızı biber 7 adet yeşil biber 60 gram bergama tulum peyniri 50 gram dil peyniri 30 gram cheddar peyniri 20 gram kaşar peyniri 2 çorba kaşığı zeytinyağı Biraz tuz

Yapılışı:

Tüm sebzeleri güzelce yıkadıktan sonra orta kalınlıkta dilimleyin ve yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsinize soğanlar en alta gelecek şekilde dizin. Üzerine bir fırça yardımıyla 2 çorba kaşığı zeytinyağını sürün ve biraz tuz serpiştirin. Önceden 200 dereceye ayarladığınız fırına tepsinizi koyun ve sebzelerin üzeri kızarana kadar pişirin. Üzeri kızardıktan sonra rendelenmiş peynirlerinizi sebzelerin üzerine eşit miktarda dağılacak şekilde ekleyin ve tekrar fırına koyun. Yaklaşık 3 dakika sonra hazır. Afiyet olsun!





Diyetisyen Burcu Akgül Şen