Çocuklar mutlu ediyor ama büyüyüp evden gidince

Almanya Heidelberg Üniversitesi'nden Christoph Becker ve meslektaşları, çocukları evlerinden ayrılan ebeveynlerin ruh halini araştırdı.

50 yaş ve üzerindeki 55.000 kişiyle yapılan araştırmaya göre; çocukları büyüyüp evden ayrılan ebeveynler daha mutlu çıktı.

Bunun nedeni ise, çocuklar büyüdüklerinde ve dışarı çıktıklarında ebeveynler maddi olarak rahatlıyor.

DAHA AZ DEPRESYON

Ayrıca çocukların günlük stresi de azaldığı için kafaları daha rahat oluyor.

Çocukları evden ayrılan ailelerde yaşam doyumu daha fazla ve daha az depresyon semptomları bulundu.







