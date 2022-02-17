Bebeklik anlarından itibaren çocukların ağzından çıkan heceler veya kelimeler ebeveynlere heyecan verir. Bu nedenle birçok ebeveyn sabırsızlıkla çocuklarının konuşmasını bekler. Peki, çocuklar en geç ne zaman konuşur? Çocuklar ne zaman konuşmaya başlar?

Bebeklerde bu süreci doğru anlamak önemli uzmanlara göre. Belirlenen gelişim aşamalarına göre bu süreç aşağıdaki gibi:

İlk altıncı ayda ba ba ya da da da gibi kolay hecelemeler başlar

Bir yaşından itibaren kelimeler söylenir. Bu kelimeler anne, baba, dede gibi kolay hecelenen kelimeler olur genelde.

Gecikmiş konuşma olarak adlandırılan bu olay, uzman desteği alınmazsa okul döneminde çocuğu etkileyebiliyor. Bu da doğal olarak okuldaki sosyal hayatını etkileyebiliyor. Özgüven sorunu bunların başında geliyor.

EBEVEYN OLARAK NE YAPMALISINIZ?

Öncelikle tabii ki uzman yardımı alınması gerekiyor. Bu uzman pedagog, çocuk nöroloğu ve çocuk psikiyatri uzmanı olabilir. Çocuğunuzu gözlemlemeli ve gelişimini incelemelisiniz. Bu süreçte onu anlamaya çalışmalı, bol bol konuşmalısınız. Masal anlatmak, şarkı söylemek gibi etkinlikler de yapabilirsiniz. Uzmanlar çocuğa, 2 yaşından önce TV izletmemek de bu süreçte önemli olduğunu vurguluyor. Bol bol oyun kurmalı ve onunla oynamalısınız.



