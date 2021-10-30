Çocuklar neden çok soru sorar?

Çocuklar bazen hiç beklemediğimiz, hazırlıklı olmadığımız bir anda cinsellikle, ölümle ya da dinle ilgili sorular sorarlar. Çoğunlukla anne-baba olarak paniğe kapılır, “Nereden çıktı şimdi bu soru?”, Birinden mi duydu, gördü?” vb. şeyler geçiririz aklımızdan. Hâlbuki bir yerden duymuş, görmüş olsa da bazen gelişiminin bir parçası olarak, merakının sonucu yöneltir sorusunu. Ya da gizlediği bir endişenin örtüsüdür o soru. Aslında size başka bir mesajı vardır çocuğunuzun. Sorunun çıkış kaynağı ne olursa olsun anne/baba olarak takip etmemiz gereken yol aynıdır aslında:

YETERİ KADAR BİLGİ VERİN

Bazen fazla bilgiyle onu daha çok geliştireceğimiz yanılgısına düşsek de sadece çocuğumuzun kafasını karıştırmış oluruz. Soru her neyse; sorduğu kadarını cevaplayıp yeni soruları beklemek, bir çırpıda tüm bilgileri dökmemek en doğrusudur.

KAFASININ KARIŞMASINI ÖNLEYİN

Bazen bir yerlerden duyduğu cevap kafasını karıştırdığı için sorar. Bu sebeple, “Senin bu konuda fikrin var mı?” “Sence nasıl bir şey” diye sorarak hatalı bilgiler varsa onları düzeltmek iyi bir başlangıçtır.

VERDİĞİNİZ YANIT GERÇEKLE ÖRTÜŞSÜN

Nasıl olsa anlamaz diyerek gerçek olmayan bir bilgi vermemeliyiz. İhtiyacı olan; gerçeğin basit sade bir dille somutlaştırılması, yaşına uygun hale getirilmesidir.

GEÇİŞTİRMEYİN VE GEREKTİĞİNDE "BİLMİYORUM" DİYEBİLİN

Elbette en önemli şey çocuğun sorusunu geçiştirmemek, mutlaka yanıtlamaktır. Çünkü biz cevap vermesek de çocuk o soruya yanıt arayacak, belki de zihninde bir cevap üretecektir. Ancak bazen öyle bir soru sorar ya da öyle bir anda sorar ki ya gerçekten cevabı bilmiyorsunuzdur ya da ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Bu durumda, “Bunu ben de bilmiyorum, ama senin için araştırabilirim” ya da “Bu sorunun cevabı üzerinde biraz düşünüp öyle anlatayım sana” demek ve mutlaka çocuğa dönüş yapmak önemlidir.

TEKRAR EDEN SORULARININ BİLGİYİ İÇSELLEŞTİRMEK İÇİN OLDUĞUNU BİLİN

Bazen çocuklar tekrar tekrar aynı soruyu sorar. Özellikle ufak yaş grubunda, çocuğun tekrarla öğrenmesi gibi, aynı cevabı duyarak bilgiyi içselleştirmeye çalıştığını bilelim. Öte taraftan verdiğiniz yanıt henüz onun için anlamlı hale gelmemiş de olabilir. Belki de yanıtınızın biçimini değiştirmeniz gerekiyordur.

Klinik Psikolog Ceren Pınar Dışpınar | ceren@aynapd.com