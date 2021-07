Çocuklar neden parmak emer?

Her zaman psikolojik bir problemin sonucu ya da bir nedeni olmayabilir. Tamamen bebeklik dönemindeki emme davranışının devamı olabilir. Bebeklik döneminde çocuk her şeyi ağzına götürür. Adeta dış dünyayı ağzı ile tanır. Bu dönemde çocuk ebeveynleri ile sağlıklı, güven ilişkisi kuramadığında, duygusal yoksunluk yaşandığında her şeyi ağzına götürme davranışını devam ettirebilir. Yine emzirme sırasında emme ihtiyacının karşılanmaması durumunda parmak emme davranışını sürdürebilir. Parmak emme yoluyla kaygısında bir azalma ve tatmin duygusu yaşar. Emme alışkanlığı korkmuş, aç, uykulu, sıkılmış veya endişeli çocuklar için yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir davranış haline geldiğinde 6’ncı ayın ötesinde de devam edebilir.

Parmak emme kaç yaşına kadar normal kabul edilir?

Parmak emme 1-4 yaş arası çocuklarda yaygın görülen bir çocukluk davranışı. Genellikle zararsızdır, yaşla birlikte azalır ve çoğu çocuk 3.5 ila 4 yaşında kendiliğinden bu davranışı bırakır. Parmak emme 4 yaşından sonra devam ederse çocuğun psikolojik sorunlarının olup olmadığı araştırılmalı. Kardeş doğumu gibi önemli stres yaratan olaylar sonrasında ortaya çıkabilir. Yine çocuk sıkıntılı bulduğu günlük aktiviteleri yerine getirirken, örneğin uykuya dalma sırasında ya da yalnız kaldığında parmağını emebilir. Parmak emme alışkanlığı genellikle can sıkıntısı, üzüntü, açlık, stres, haz alma, duygusal uyaranlar nedeniyle devam eder. Çocuğun stres ya da kaygı düzeyindeki artış da emme alışkanlığının devam etmesine neden olabilir.

Ne tür sorunlara yol açabilir?

4 yaşından sonra devam ederse psikolojik sorunlar, konuşma problemleri, diş, çene ya da başparmağın yapısal sorunları ortaya çıkabilir. Parmak emen çocuklar yaşıtları arasında alay edilme, etiketlenme, dışlanma şeklinde davranışlarla karşılaşılabilir. Bu durum kendine güven, kaygı yaşama gibi olumsuz etkilenmelerle sonuçlanabilir.

Tedavi gerekir mi?

Parmak emme ile ilgili sorunlar 4 yaşından sonra devam ederse tedaviye ihtiyaç duyulur. Tedavide çocuğun bu davranışını bırakma isteği önemli. Tedavi ailenin ve çocuğun bilgilendirilmesi ve çocukla iş birliği içinde yürütülen davranışçı tedavileri içerir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş çocuklarda parmak emme hakkında merak edilenleri anlatıyor.

AILELERE UYARILAR

Parmak emen çocuğunuza yönelik uyarı, başkaları ile karşılaştırma, dışlama, ceza verme şeklinde tutumlar geliştirmeyin. Olumlu davranışlarını, örneğin parmağını emmediği ya da kontrol sağladığı anları destekleyin. Çocuğunuzla yeterince zaman geçiremiyorsanız mutlaka birlikte keyifli zaman geçirecek şekilde programlar yapın. Yaşıtları ile bir araya gelebilecekleri aktiviteler düzenleyin. Hobi geliştirmesi için yol gösterici olun.