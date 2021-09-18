Çocuklar okula kahvaltısız giderse ne olur?

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Kahvaltı, çocukların günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerine önemli bir katkı sağlar. Çocukların kahvaltı tabaklarını hazırlarken doğru besinlerin tercih edilmesiyle rahatlıkla besin içeriği yüksek bir öğün oluşturularak büyüme ve gelişmeleri desteklenebilir. Çocukların tabaklarında yumurta, peynir gibi sağlıklı protein kaynaklarına; ceviz, zeytin gibi sağlıklı yağ kaynaklarına; domates, salatalık, yeşillik gibi vitamin, mineral ve lif depolarına; süt, yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarına ve yulaf, tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı karbonhidratlara mutlaka yer verilmelidir.

Okul başarısını artırır.

Yapılan çalışmalar, kahvaltının okul başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Kan şekerinin yeterli düzeyde olması, öğrenme ve anımsamayı içine alan birçok beyin ve davranış işlevlerini düzenler. Gece açlığı sonunda ise beyine enerji sağlayan kan şekeri en alt düzeydedir. Kahvaltı kan şekeri seviyelerini normal düzeylere getirerek öğrenme, odaklanma gibi bilişsel performansları artırır.

Obeziteyle savaşır.

Kahvaltı yapmak gün içerisinde kan şekerinin daha dengeli olmasını ve iştahın daha iyi yönetilmesini sağlar. Evden kahvaltı yapıp çıkan çocukların poğaça, börek gibi sağlıksız kahvaltı alternatiflerine ve çikolata, gofret, kek, cips gibi sağlıksız atıştırmalıklara yönelme riski azalır. Böylece kahvaltı, yüksek yağ, enerji ve şeker içeren besinlerin fazla miktarda tüketilmesinin önüne geçerek obezite, kalp hastalıkları, hipertansiyon gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır.