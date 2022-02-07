Türkiye Çocuklar oyun oynarken tesadüfen buldu! Korkunç manzara...

Çocuklar oyun oynarken tesadüfen buldu! Korkunç manzara...

Türkiye

Çocuklar oyun oynarken tesadüfen buldu! Korkunç manzara...

Düzce’de dere kenarında oyun oynayan çocuklar bir ceset buldu.

07 Şubat 2022, Pazartesi 22:37 Son Güncelleme:
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Olay, Aziziye Mahallesi'nde Bağdat Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asar Deresi kenarında oyun oynayan çocuklar dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu ailelerine bildirdi. Aileler de sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı

Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık. Sonra hemen ailemin yanına gidip durumu anlattım. Polisi aradılar. Ambulans ve ekipler buraya geldi. Şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. Tesadüfen görmüş olduk" dedi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE (İHA)

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