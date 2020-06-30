Çocuklar oyun terapisiyle normalleşecek

Karantina süreçleriyle başlayan ve yeni normal olarak isimlendirilen sürecin çocuklarda yıpratıcı etkilere yol açabileceğine dikkat çeken Özel Eğitim Öğretmeni, Floortime Terapisti ve Psikoterapist Mine Ağır, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızlıca yaşam şeklimizde değişikleri zorunlu kılan corona virüs sürecinin etkileri, ülkemizde giderek azaldı ve büyük oranda kontrol altına alındı. Yeni normal olarak adlandırdığımız bu yeni dönemde uzun bir karantina dönemini geride bırakan çocuklarda, ciddi bir psikolojik yıpranma yaşandı. Uzun süre evlerde izole yaşam; anksiyete/endişe, sosyal içe kapanıklık, travma sonrası stres bozukluğu, güven eksikliği/depresyon gibi birçok sorunla mücadelede eden çocukları ve aileleri yıpratmış olabilir. Var olan psikolojik sorunların yanı sıra süreçle birlikte birtakım anksiyete sorunlarıyla da karşılaşılabilir. Tüm bu sorunlarla mücadelede oyun terapisinden faydalanılabilir" dedi.

Öfke ve şiddet eğilimi arttı

Yetişkinler, başlarına gelen olayların neden-sonuç ilişkisini kavrayıp yaşadıklarını anlamlandırabilirken, çocukların bu şekilde bir anlamlandırma yapamayabileceklerine vurgu yapan Özel Eğitim Öğretmeni Mine Ağır şöyle konuştu:

Çocuklar bu süreçte küçük ama çok nitelikli dünyalarına belki de boylarından aşkın sıkıntıları sığdırmaya çalıştılar. Dolayısıyla da yaşadıkları mutsuz, öfkeli, şiddetli, sabırsız, huzursuz duygu durumları, kaygılı davranışlar, fobiler, takıntılı düşünceler vb. durumlara yol açtı. İşte tam burada çocuklar için kurtarıcı gözle baktığımız oyun terapisinin önemi daha da göze çarpar bir hâl aldı.

Neredeyse her çocuğun gerek önleyici ve koruyucu olması açısından, gerekse yaralarını sarmak, o masum dünyalarında yer alan yaralayıcı etkileri düzeltmek, tolere etmek ve çocukların öz regülasyonlarını sağlamalarına yardımcı olmak açısından oyun terapisi desteğine başvurmanın tam zamanı.

Kendilerini en iyi oyun oynarken ifade edebiliyorlar

Çocukların, kendilerini oyun oynarken daha rahat ifade edebildiklerini dile getiren Mine Ağır, "Oyun terapisinde, alanında uzman oyun terapistleri ile çocuklar oyun arayıcılığıyla tedavi edilmektedirler. Nasıl ki yetişkin terapileri konuşma üzerine temelleniyorsa, oyun terapisi de çocuğun dili olan oyun üzerine temellenir. Çocuklar oyun oynayarak iç dünyalarını yansıtırlar ve terapist de oyun aracılığıyla çocuğu iyileştirir. Normalleşme sürecinde, birçok hedefe yönelik normalleşme planlanırken, bunların arasında mutlaka çocukların psikolojisi de olmalı. Yani çocuğun psikolojisinin ele alınması, yaşanılan sürecin negatif etkilerinin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi ailelerin hedefi olmalı ve oyun terapisi mutlaka listenin başında yer almalı. Sağlıklı psikoloji, sağlıklı çocuk demek, sağlıklı çocuk demek sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek demek" diye konuştu.









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