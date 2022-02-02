Çocukluk Çocuklar termal havuza sokulur mu?

Çocuklar termal havuza sokulur mu?

Çocukluk

Çocuklar termal havuza sokulur mu?

Sömestr tatiliyle birlikte aileler termal bölgelerinde tatil planlaması yapmaya başladılar. Birçok aile bebekleri ve çocukları termal havuza veya suya sokabilmeleri konusunda bilgiler araştırmaya başladı. Peki, çocuk ve bebekler termal havuza sokulur mu?

02 Şubat 2022, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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BEBEKLER KAPLICAYA GİREBİLİR Mİ?

Kaplıca sularında klor ve benzeri dezenfeksiyon kimyasalları kullanılamamaktadır. Bebeklerinizi kesinlikle ortak kullanımda ki umumi kaplıca sularına sokmayınız.

0-4 yaş bebeklerin ve bezli çocukların sağlık ve hijyen açısından havuz kullanmaları yasaktır. Günde maksimum 20’şer dakikalık 4 kür olarak uygulanabilir. Termal kullanımı sırasında yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır.

KİMLER KAPLICAYA GİREMEZ?

  • Yakın zamanda kalp rahatsızlığı ya da operasyonu geçirenler (kalp krizi, kalp anjini-spazmı, vb)
  • Kanser hastaları.
  • Aktif tüberküloz.
  • İleri düzeyde varis rahatsızlığı olan kişiler.
  • Epilepsi ve benzeri nöbet geçiren hastalar.
  • Aşırı yüksek ve düşük tansiyonu olanlar.

TERMAL HAVUZ YAŞ SINIRI KAÇ?

Termal havuzlardan yararlanma süresi sağlık açısından 2 saati aşmamalıdır. 12 yaş altı çocuklar sağlık açısından termal havuzlara alınmamaktadır.

KAPLICAYA KİMLER GİDER?

  • Kireçlenme
  • Böbrek ve safra kesesi taşı
  • Bel-boyun fıtığı
  • Fibromiyalji.
  • Osteoporoz (kemik erimesi)
  • Cilt hastalıkları
  • Kas ağrıları
  • Kadın hastalıkları.

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