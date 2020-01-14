Çocuklar ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat!

Bebeklerde ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu böbrekler, üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. İdrar yolu enfeksiyonları bebeklerde ve çocuklarda farklı seyreder.

Çocuklarda ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Özellikle bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları huzursuzluk, iştahsızlık, iştahı olup kilo alamama, ateş ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Yenidoğan döneminde sadece ateş değil ateş düşüklüğü de olabilir. Yaş ve dönemlere göre belirtiler değişkenlik gösterebilir.

Çocuklarda ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına genellikle anüs veya vajina çevresindeki deriden idrar yoluna girebilen bakteriler neden olur. İdrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedeni bağırsaklardan kaynaklanan E.coli'dir. Çoğu İdrar yolu enfeksiyonları bu tür bakteri veya diğer bakterilerin anüsten üretraya yayılmasıyla ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonları kız çocuklarda, özellikle tuvalet eğitimi başladığında daha sık görülür. Kızlar idrar yolu enfeksiyonlarına karşı daha hassastır, çünkü üreteları anüse daha daha yakındır. Bu, bakterilerin üretraya girmesini kolaylaştırır. Sünnetsiz 1 yaşın altındaki erkek çocuklarında da idrar yolu enfeksiyonları riski biraz daha yüksektir.

Çocuklar ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi yaş grubuna göre değişir. Büyük çocuklarda ağızdan ilaç ve antibiyotik; daha küçük çocuklarda antibiyotik ve şurup tedavisi uygulanabilir. Yeni doğan bebeklerde yani 1 yaş altı bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu iğne ile tedavi edilebilir. İdrar yolları enfeksiyonları özellikle yeni doğanlarda sepsise neden olabilir. Çünkü yeni doğanların bağışıklık sistemi bir yetişkin ve çocuğa göre daha zayıftır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu varsa bol su içirilmelidir. Bebeğiniz ve çocuğunuzda idrar yolu enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız mutlaka Çocuk hastalıkları doktoruna götürmeniz gerekiyor.



