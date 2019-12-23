Çocuklar yılbaşı ağaçlarını kendileri tasarlayacak

Bu hafta sonu anne-babalar yeni yıl alışverişlerini yaparken çocuklar da Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak, kendilerinin tasarlayıp süsleyecekleri ‘Mini Yeni Yıl Ağacı’ yapacaklar. Atölye etkinlikleri, 28-29 Aralık günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.

Çocuklar ayrıca tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. 28 Aralık Cumartesi günü ‘Uçan Adam’, 29 Aralık Pazar günü ise ‘Cesur Farecik-cik-cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de…

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…