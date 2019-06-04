Çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı

Ahmetbey Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Pınarhisar ilçesinin Sütlüce köyünde geleneksel hale getirilen çocukların şeker toplama etkinliğini katıldı.

Geleneğe göre, çocuklar toplu halde bayramlaşma alanında toplanan büyüklerin ellerini öperek bayramlaştıktan sonra yanlarında getirdikleri sepetlerin içine verilen şekerlerini koyuyorlar. Başkan Altıntaş, katıldığı etkinlikte, çocukların sepetlerine şeker yerine yanında getirdiği kitapları bayram hediyesi olarak verdi.

Altıntaş, "Sütlüce köyümüzde yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek olan şeker toplama etkinliğinde, biz de çocuklarımıza 200 kitap dağıttık" dedi.

DHA