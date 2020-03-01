Derby Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, çiçek kokusu alıp kuş sesini dinleyen insanların genel olarak daha mutlu olduğu kanıtlandı. Doğaya yakından bağlıysa yetişkinlerin yüzde 15’nin daha mutlu olduğu bulundu.

Çalışma aynı zamanda çiçek koklayan ve kuş sesini dinleyenlerin doğal çevreyi korumak için harekete geçme olasılığı daha yüksek olduğunu da tespit etti.

Doğada vakit geçiren hayatlarını yaşamaya değer buluyor

İşte araştırmadan çarpıcı notlar:

● Çocukların yüzde 83’ü, yetişkinlerin yüzde 79’unda çiçek koklama alışkanlığı yok.

● Çocukların yüzde 77’si, yetişkinlerin yüzde 62’si kuş seslerine dikkat etmiyor.

● Ancak kuş sesi dinleyen, kelebekleri izleyen, çiçek koklayanların mutluluk oranı yüzde 15 daha yüksek.

● Katılanların yüzde 60’ı haftada 4 saati doğayla baş başa geçiriyor ve hayatlarını yaşamaya değer buluyor.

● Mutluluk oranını artırmak için uzmanlar, bitki bakmayı, hayvanlara yuva yapmayı, çiçek resimleri çizmeyi öneriyor.





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