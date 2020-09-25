Çocuklar için çevrimiçi modern ve çağdaş sanat yolculuğu

Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı, İstanbul Modern’in koleksiyonunda yer alan yapıtlar üzerinden, sanat tarihinden örneklere değinerek sanat akımlarını, teknikleri, üretim biçimlerini ve günümüz sanat çalışmalarını konu alıyor.

Farklı yaş grupları için düzenlenen program kavramların keşfedilmesi, sanat tarihindeki gelişmelere kısaca değinilmesi, çağımızın sanatsal üretimlerinden örneklerin değerlendirilmesi, müze koleksiyonundan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ve son olarak sanat uygulamasından oluşan etkinlikleri içeriyor.

Sekiz farklı atölye

Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı, sanatsal üretimlerde ele alınan konulardan ve çağdaş sanata dair farklı yaklaşımlardan ilham alan toplam sekiz farklı atölyeden oluşuyor.

“Nedir Bu Çağdaş Sanat?”, “Kendini Bir Sanatçı Gibi Anlat”, “Figürün Öyküsü”,“Manzaranın Dönüşümü”, “Lirik mi, Geometrik mi?”, “İlham Veren Kübizm”, “Hazır Nesnelerle Sanat” ve “Kodlarla Sanat” başlıklı atölyelerden oluşan program, çocukları modern ve çağdaş sanat tarihinde küçük bir yolculuğa çıkarıyor.

Katılımcı çocuklar bu atölye başlıklarından birini ya da dilediklerini seçerek kayıt yaptırabiliyor. Programda yer alan tüm atölyelere katılan çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı Katılım Belgesi veriliyor.

Program kapsamında düzenlenen atölyelerden dördü ya da tamamına 18 Eylül’e kadar kayıt yaptıranlara da erken kayıt fırsatı sunuluyor.





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