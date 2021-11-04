Çocuklara COVID-19 aşısı yapılmalı mı?

COVID-19 enfeksiyonunda korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Aşı üretim kapasitesine göre, aşılama öncelikle yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünü kapsamıştı. Aşama aşama ilerlenerek 12 yaş üstündeki çocuklar için de dünyanın birçok ülkesinde aşılama programı başlatıldı. Ülkemizde de böyle... Aşılamanın elimizdeki tek silah olması nedeniyle, şu an için 12 yaş üstü tüm çocukların istisnasız olarak aşılanmalarını öneriyoruz.

Astım hastası veya kalp hastası çocuklar COVID-19 aşısı olabilir mi?

Astım hastası veya alerjik problemleri olanlarda aşının yan etkileri konusunda bir kararsızlık yaşanabiliyor. COVID-19 aşısının yapılamayacağı tek durum, direkt bu aşılara karşı alerjik reaksiyon gösterilmesidir. Bunun dışında alerjik çocukların, bu aşılarla normal çocuklara göre daha fazla bir yan etki göstermediklerini söyleyebiliriz. Kalp hastası çocukların da hastalık konusunda riskli olabileceklerini düşünürsek bu grubun da aşı olması çok önemli.

COVID-19 aşısı çocukların kalbinde olumsuz etkiler yaratır mı?

COVID-19 aşısı en sık olarak, ateş, kas ağrısı, aşı yerinde kızarıklık ve şişlik gibi yan etkiler yapabiliyor. Özellikle 12-29 yaş grubundaki erkeklerde aşı sonrası miyokardit (kalp kası iltihabı) bildirilmiş olmakla beraber sıklığı 30 binde 1’dir. Yani çok düşük olarak böyle bir durum yaşanabilir. Fakat sosyal medyada sanki aşı yapılan her çocukta miyokardit görülüyormuş gibi hava esiyor. Çok nadir rastlanan miyokardit, aşı sonrası görüldüğünde genellikle çok hafif seyrediyor, hastalar hızlıca normale dönüyor.

COVID-19 aşısı diğer çocukluk dönemi aşılarıyla aynı anda yapılabilir mi?

COVID-19 aşısı, diğer aşıların zamanlamasına bakılmaksızın aynı gün de dâhil olmak üzere her zaman yapılabilir. Grip ve COVID-19 aşısı aynı gün veya farklı herhangi birer günde yapılabilir. Aynı günde yapılacaksa değişik bölgelere uygulanması önerilir.

AŞIDA 12 YAŞ ALTINA İNEN ÜLKELER ARTIYOR

COVID-19 aşısının çocuklarda kullanımı, ülkelere göre farklılık gösteriyor: Tüm ülkelerde 15 yaş üstünün aşılanması için onay verildi. ABD’den sonra İngiltere de 12 yaş üstüne onay verdi. İsveç, hâlâ 12-15 yaş grubunda sadece altta yatan kronik hastalık, astım veya akciğer hastalığı olması şartı arıyor. Çin ise haziran ayından itibaren 3 yaş üzerine Sinovac ile aşı onayı vererek en geniş yaş grubunu hedefleyen ülke oldu. Şili’de 6 yaş üstü çocukların aşılanması öneriliyor. Küba’da 2 yaştan itibaren çocuklar aşılanıyor. Güney Afrika’da 6 ay üstü çocuklar için araştırmalar devam ediyor. Dünyada en çok adolesan (ergen) çocuğun yaşadığı (253 milyon) Hindistan’da 12 yaş üstü için aşı öneriliyor. Aşıya ulaşamayan Kongo, Haiti gibi ülkelerde ise çok az aşı sağlanabildiği için şu anda sıra çocuklara gelemiyor.