Çocuklara lezzetli yaz tarifleri

LORLU MAYDANOZLU POĞAÇA MALZEMELER:

2 adet yumurta 1 çay bardağından 1 parmak az zeytinyağı 1 çay bardağı süt 2 bardak tam buğday unu m 1 paket kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz m Yarım çay kaşığı pul biber/kekik/karabiber 1.5 su bardağı lor peyniri 1 küçük havuç Yarım demet maydanoz m Üzeri için ay çekirdeği, keten tohumu

YAPILIŞI:

Bir kapta yumurta, yağ ve sütü çırpın. Karışıma un, tuz, kabartma tozu ekleyip yoğurun. Lor peyniri, ince kıydığımız maydanoz ile baharatları karıştırın. Hamurdan avucunuza alın, yuvarlak açıp içine karışımdan ekleyin ve içe doğru kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürün, ardından ay çekirdeği, susam serpin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece 20-25 dakika pişirin.

LIMONATA MALZEMELER

5 adet limon 1 litre su

2 yemek kaşığı bal

1 çubuk tarçın m Taze nane yaprakları

YAPILIŞI: Limonların suyunu sıkıp, kabuklarını rendenin ince kısmı ile beyaz kısmına kadar rendeleyin. Balı 1 bardak ılık suda eritin. Geri kalan normal sıcaklıkta su içine ballı suyu, limon suyunu, rendelenmiş kabukları, çubuk tarçını ve nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında 1 gün dinlendirin, temiz bir tülbent ile süzüp servis yapın.

MEYVELI FISTIK EZMELI IÇECEK MALZEMELER

5 adet çilek

1 orta boy muz

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi 1 çay kaşığı kakao

1 çay kaşığı bal m 200 ml süt

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blenderda karıştırın.

MUZLU FISTIKLI ÇIKOLATA MALZEMELER:

1 adet olgun muz

1 yemek kaşığı şekersiz ham kakao

1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

YAPILIŞI:

Muzu çatal yardımıyla ezin. Kakao, keçiboynuzu unu ve fıstık ezmesini ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt üzerine birer tatlı kaşığı ile 9-10 adet çikolata topları çıkarın. 2-3 saat buzlukta bekletin.

KAHVALTI IÇIN YUMURTA KEKI MALZEMELER:

2 adet yumurta m 3 yemek kaşığı lor peyniri 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 adet yeşil biber 1 adet kapya biber 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar m Üzerine çörek otu ve susam

YAPILIŞI:

Biberleri küp doğrayın. Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaların üzerine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Karışımı kaplara alın. Üzerine çörek otu ve susam serpin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

YULAFLI KURABIYE MALZEMELER:

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı hurma püresi=5 adet hurma

Yarım çay bardağı kuru üzüm

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri spatula yardımı ile karıştırın. Elinizle top şekli verip üzerine yassı olacak şekilde bastırın. 170 derecede de 10-12 dakika pişirin.







