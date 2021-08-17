Çocuklara ölümü anlatmak. Ne söylemeli, nasıl söylemeli

Ölüm haberinin veriliş biçimi çocukların sağlıklı bir yas süreci geçirmeleri için önemlidir. Ebeveynler, ölüm haberini çocuklarının üzülmemesi için saklama eğiliminde olabilirler. Sevilen birinin ölümü söz konusu olduğunda bu gerçeği söylemeyi geciktirmemek ve gizlememek gerekir. Gizleme nedeni çocuğumuzu korumak amacıyla olsa da dürüst davranmak, çocuğunuzun size olan güvenini arttıracaktır. Bu durum yaşanan kayıpla daha iyi baş etmesine yardımcı olacaktır.

EBEVEYNLER NELERE DIKKAT ETMELI?

Ölümü anlatırken net, somut ve basit ifadeler kullanmayı tercih edin. Çocuğunuzun içinde bulunduğu gelişim seviyesini göz önüne alarak olabildiğince basit kelimeler kullanın. Ölüm haberini verirken şefkatli bir şekilde yaklaşın. Özellikle yaşça küçük çocuklarınız için üstü kapalı ifadelerden olabildiğince uzak durun. “Uzun bir yolculuğa çıktı, cennete gitti, kaybettik, Allah onu çok sevdiği için yanına aldı, derin bir uykuya daldı.” gibi cümleler kullanmayın. Bu durum çocuğunuzun aklının daha çok karışmasına neden olabilir.

Güvendiği biri tarafından haberin paylaşılmasını sağlayın. Aileler bazen bir uzmanın, okul psikolojik danışmanının veya öğretmenin ölüm haberini vermesinin daha doğru olduğunu düşünebilir. Çocuğa alan açmak, yakın ve sevdiği kişilerin yanında duygularını dile getirmesini sağlamak çocuk için çok daha doğru olacaktır. Bu nedenle bu sorumluluğu bakım verenler üstlenmelidir. Bunu nasıl yapacakları konusunda kafaları karışık ise bir uzmandan yardım alabilirler.

Duygularını ifade etmesine teşvik edin ancak zorlamayın. Ölüm haberi söz konusu olduğunda her çocuk birbirinden farklı tepkiler gösterir. Kimisi ağlarken, kimisi hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam edebilir ya da duymamış gibi davranabilir. Kendi duygularınızı paylaşmak onların da kendilerini ifade etmesi için bir fırsat yaratabilir.

Bundan sonraki süreci konuşun. Çocuklar ölüm sonrasında kendilerine ne olacağını, hayatlarında nelerin değişeceğini ve nelerin aynı kalacağını bilmeye ihtiyaç duyarlar.

Cenaze törenleri hakkında önceden bilgilendirme yapın. “Dedeni seven insanlar evimizi ziyarete gelecek belirli bir süre evimiz kalabalık olacak. Dualar okunacak, bazen insanlar ağlayabilir.” gibi yaşanabilecek durumlardan bahsedebilirsiniz.



