Çocuklara oyun terapisi

Bir bebek dünyaya gelir, bakım vereninin gözlerinde ben ve sen ayrımı olmaksızın hayatı öğrenir. Bu öğrenme sürecindeki pusulası oyundur. Bebek elleriyle, ayaklarıyla, bakım vereni ile oynar ve öğrenme bu oyunlarla başlamış olur. Aslında küçük büyük hepimiz oyun oynuyoruz… Sadece bizim oyuncaklarımız artık bez bebekler, plastik arabalar, pelüş oyuncaklar değil. Oyun hayatımızın her evresinde öğrenmemiz için var. Oyun ve beyin gelişimi arasında anlamlı bir bağ vardır. Bu anlamda eğitmenler ve aileler çocuklar ile mutlaka oyun temelli faaliyetler yapmalılardır. Psikoloji bilimi de 2 ile 11 yaş arasındaki çocuklarla, kendilerini keşfetmeleri ve çocukların iç dünyasını keşfetmemiz için oyuncaklar vasıtası ile bilişsel ve duyusal açıdan ‘’oyun terapisi’’ ile oyunu kullanır.





İlgili Haberler Çocuklarda göz bozuklukları genetik mi?



