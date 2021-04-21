13 yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Türkçe YouTube Kids'e Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile ulaşılabiliyor.

YouTube çocukların da oldukça yoğun bulunduğu ve milyonlarca videonun bünyesinde yer aldığı bir platform. Hal böyle olunca bazen çocuklar için oldukça tehlikeli olabiliyor. Yapılan araştırmalar çocuklar için hazırlanan videoların aslında çok da "çocuklar için" olmadığını gözler önüne sermişti.

Uzun süredir ABD'de ve Avrupa'da kullanımda bulunan platform Türkiye'de de kullanıma açıldı. YouTube Kids, 106 ülkede 44 farklı dilde kullanılıyor.

YOUTUBE KIDS'DE NELER VAR?

Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmesine destek olan uygulama, Türkiye'deki çocukların yakından tanıdığı Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee ve Niloya gibi yerel ve kültürel olarak duyarlı ve alakalı içeriklerle ailelerle buluşuyor.

Daha güvenli bir dijital deneyim sunmayı amaçlayan YouTube Kids uygulaması, çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını kendi başlarına keşfederken, ebeveynlerin de onlara rehberlik etmesine aracılık ediyor.

Çocuklar, YouTube Kids'de yer alan kategorilerde bulunan kanallar ve çalma listeleri ile yeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor.