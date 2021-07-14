Çocuklara sağlıklı yaz menüsü

SABAH 1-2 dilim tam buğday ekmeği Peynirli omlet 3-4 zeytin Çiğ sebzeler

VEYA 2 dilim karpuz 1 dilim peynir 1 dilim ekmek Ceviz

VEYA Yulaf ile süt 1 meyve Ceviz VEYA 1 bardak süt, 1 meyve ve 1 tatlı kaşığı fıstık ya da badem ezmesi hazırlanmış smoothie (hepsini blendırdan geçirin).

ÖĞLE Sebze yemeği (etli veya kıymalı olabilir) Yoğurt k 1 dilim ekmek

ARA 1 bardak süt ya da kefir 1 meyve VEYA 10 fındık k 2-3 kuru kayısı VEYA Çilekli muzlu dondurma (haftada 2-3 gün) VEYA 1 dilim meyveli şekersiz kek k 1 bardak süt

AKŞAM 3 köfte büyüklüğünde et/tavuk/ balık (birini seçin) 3 yemek kaşığı bulgur/kinoa/ pilav (birini seçin) Sebze veya salata

ARA meyve Yatarken 1 bardak süt

ŞEKERSİZ MEYVELİ KEK

MALZEMELER:

2 yumurta 2 yemek kaşığı dolusu hurma püresi veya 10 adet hurma Yarım su bardağından 1 parmak az sıvı yağ üzerini maden suyu ile 1 bardağa tamamlıyoruz. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya veya vanilya özütü 1.5 bardak tam buğday unu 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın k Yarım su bardağı ceviz içi Yarım kırmızı elma ve yarım havuç rendesi Üzerine 1 adet kırmızı elma

YAPILIŞI:

Yumurta, yağ soda ve sıcak suda bekletip püre haline getirilen hurmalar çırpılır. İçine içine un, kabartma tozu, tarçın ve vanilya ilave edilip karıştırılır. En son ceviz, elma ve havuç rendesi eklenir. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika pişirilir.

ÇİLEKLİ MUZLU DONDURMA

MALZEMELER:

15 adet donmuş çilek

1 orta boy muz

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri blendırda karıştırın. Karışımı dondurma kalıplarına koyup en az 1 saat buzlukta bekletin.