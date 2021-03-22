Çocuklara sanat eğitimi

Günışığı çocuklarına yönelik düzenlenen atölyelere ek olarak ‘Çevrimiçi Müze Turları’ ile zenginleşen program, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle yıl boyunca 10 atölye çalışması ve 4 çevrimiçi müze turu olarak gerçekleşecek.

Belirlenen kontenjan çerçevesinde Türk Telekom çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor. Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor. Çocuklar ayrıca düzenlenen sanat atölyeleri ve çevrimiçi müze turlarında İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleri de tanıma fırsatı elde ediyor.