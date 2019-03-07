Çocuklara taciz sanığına 11 ay hapis ve erteleme

Geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda Limontepe Mahallesi'nde oturan G.B. (11) ve S.A. (12), okul çıkışı evlerine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre 2 arkadaşın yanına motosikletliyle yaklaşan bir kişi, pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi. Kendilerine göz de kırpan motosikletliden korkan kız çocukları, hızla kaçarak evlerine gitti. Durumu öğrenen kızların aileleri, polise şikayetçi oldu.

İĞRENÇ BAHANE!

Polis, yaptığı araştırma sonunda çocukları taciz eden kişinin, demircilik yapan B.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.A.'yı iki kız da teşhis etti. B.A. polisteki ifadesinde küçük kızlara cinsel organını bilerek göstermediğini savunarak, "Olay günü okulun önünden geçerken, tuvaletim geldi. Motosikletin üzerindeyken pantolonumu indirip, küçük tuvaletimi yaptım. Bu sırada iki kız çocuğunun geldiğini gördüm ama tuvaletimi yapmaya devam ettim. Çocuklara cinsel organımı kasten göstermedim, pişmanım" dedi.

Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan B.A. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı. Sanık ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'KORKUYLA OKULA GİDİYORLAR'

İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık B.A. katılmazken, mağdur kız çocukları ve aileleri ile tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı Serpil Nuray, suçlamaları kabul etmediklerini, müvekkilinin hastalığı nedeniyle tuvalet ihtiyacını giderdiğini öne sürdü.

Mağdur avukatı Suat İşler ise, sanığın soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiğini belirterek, "Sanık soruşturma aşamasında suçunu itiraf etmişken, daha sonra ceza almamak için farklı ifadeler vermiştir. Suçunu itiraf etmişken ve müvekkilim okuluna korkuyla devam ederken, geçen celse tahliye edilmiştir. Biz sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Hakim, sanık B.A.'nın, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan, alt sınırdan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi cinsel organını göstererek gerçekleştirmesinden dolayı cezasının 9 aya, tek seferde ve iki kişiye karşı yapmasından dolayı da 11 ay 7 güne çıkarılmasına karar verdi. Hakim, sanığa verilen cezada başka bir indirim veya artırım yapmayıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek duruşmayı bitirdi.

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı Suat İşler duruşma sonrası yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Sanığın toplum için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Müvekkillerimin yaşadığı korku ortadadır ve okullarına devam etmektedirler. Kararı kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.