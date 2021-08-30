Çocuklara tarihi sevgi ve saygıyla anlatın

Özgürlüğe sahip olanlar, tutsak olmanın acısını bilemezler; çünkü tatmamışlardır. Bizler tutsak olmanın acısını tatmış, çok ağır bedeller ödemiş, tamamen yıkılıp baştan imar edilmiş bir milletiz. Üstelik sadece ülkemizi imar etmedik, insanımızı da imar ettik. Bu acılı süreç, tarih okuyan ve tarihe vicdanla bakan herkesin büyük dersler çıkaracağı bir süreçtir. Nitekim 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bugün, herhangi bir gün değildir. Bu bayram, binlerce şehidin hazin vefatının ardından bayram olabilmiştir. Yıkılıp yakılan şehirlerinin, hayatını cephede bırakan şehitlerinin ardından gözyaşı döken, canının son damlasına kadar ordusunu donatan, elindeki tüm güçle direnen bizim insanlarımızdır. Tarihe saygı ve hürmetle bakmak, anlamak ve çocuklarımıza aktarmak çok önemlidir.

Dünya tarihindeki binlerce örneğin de kanıtladığı gibi tarihten ders almayan geleceğe erişemiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı saygıyla kutlarken, çocuklarımıza tarihi bilgileri anlatırken düşmanca söylemlerden sakınmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Unutmamak gerekir ki, Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk, büyük bir savaş verdiği emperyalistlerle, “Yurtta barış dünyada barış” diyerek barış politikası gütmüş, kötü hatıraları unutmamış ama olanları tarihin bir cilvesi olarak kabul etmiş, onlarla dostluk ve güven ilişkisi kurmayı başarmıştır. Nitekim yan komşusuyla kavgalı olan biri evinde huzurlu olamaz! O hem dövüşmeyi hem de barış eli uzatmayı iyi bilmiştir. Bugün dünyanın her yerinde savaşlar, göçler, küresel salgınlar ve çevre katliamları sürerken, kendi öz tarihimizden ders alarak geleceğe ulaşabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Atalarımız sadece ülkeyi düşmanlardan temizlemedi, aynı zamanda üretmek için fabrikalar, gelişmek için okullar, sağlıklı beslenmek için çiftlikler, tarihi anlamak için birbirinden güzel kurumlar kurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize Cumhuriyeti ve aydınlanmayı düşündürmeli. Tarihteki bütün iyi örnekler, bizi geleceğe taşıyacaktır. Nice bayramlara

Ömür Avşar