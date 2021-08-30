Çocuklara tarihi sevgi ve saygıyla anlatın
Tarihin en uzun süren meydan muharebesi bundan tam 100 yıl önce yapılan Sakarya Meydan Muharebesi’ydi ve tam 22 gün 22 gece sürdü. Üstelik bu savaşın geçtiği topraklar, bir zamanlar Hititlere Friglere ev sahipliği yapan topraklardı. Asırlardır onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, yüzlerce yıldır beslediği Türkleri bir kez daha bağrına bastı. Sakarya Savaşı’nın üstünden yüz yıl geçmesine rağmen hissiyatı hâlâ taptaze. Çünkü yapılan araştırmalar, onlarca isimsiz şehitliği ortaya çıkarıyor; unutulmaya yüz tutmuş anıları, belgeleri, dilden dile aktarılan acıları gün ışığına kavuşturuyor.// Yazar: Ömür Kurt
30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Özgürlüğe sahip olanlar, tutsak olmanın acısını bilemezler; çünkü tatmamışlardır. Bizler tutsak olmanın acısını tatmış, çok ağır bedeller ödemiş, tamamen yıkılıp baştan imar edilmiş bir milletiz. Üstelik sadece ülkemizi imar etmedik, insanımızı da imar ettik. Bu acılı süreç, tarih okuyan ve tarihe vicdanla bakan herkesin büyük dersler çıkaracağı bir süreçtir. Nitekim 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bugün, herhangi bir gün değildir. Bu bayram, binlerce şehidin hazin vefatının ardından bayram olabilmiştir. Yıkılıp yakılan şehirlerinin, hayatını cephede bırakan şehitlerinin ardından gözyaşı döken, canının son damlasına kadar ordusunu donatan, elindeki tüm güçle direnen bizim insanlarımızdır. Tarihe saygı ve hürmetle bakmak, anlamak ve çocuklarımıza aktarmak çok önemlidir.
Dünya tarihindeki binlerce örneğin de kanıtladığı gibi tarihten ders almayan geleceğe erişemiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı saygıyla kutlarken, çocuklarımıza tarihi bilgileri anlatırken düşmanca söylemlerden sakınmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Unutmamak gerekir ki, Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk, büyük bir savaş verdiği emperyalistlerle, “Yurtta barış dünyada barış” diyerek barış politikası gütmüş, kötü hatıraları unutmamış ama olanları tarihin bir cilvesi olarak kabul etmiş, onlarla dostluk ve güven ilişkisi kurmayı başarmıştır. Nitekim yan komşusuyla kavgalı olan biri evinde huzurlu olamaz! O hem dövüşmeyi hem de barış eli uzatmayı iyi bilmiştir. Bugün dünyanın her yerinde savaşlar, göçler, küresel salgınlar ve çevre katliamları sürerken, kendi öz tarihimizden ders alarak geleceğe ulaşabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Atalarımız sadece ülkeyi düşmanlardan temizlemedi, aynı zamanda üretmek için fabrikalar, gelişmek için okullar, sağlıklı beslenmek için çiftlikler, tarihi anlamak için birbirinden güzel kurumlar kurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize Cumhuriyeti ve aydınlanmayı düşündürmeli. Tarihteki bütün iyi örnekler, bizi geleceğe taşıyacaktır. Nice bayramlara
Ömür Avşar