Bebeklik Çocuklara yumurta sevdiren salata tarifi

Çocuklara yumurta sevdiren salata tarifi

Bebeklik

Çocuklara yumurta sevdiren salata tarifi

Bazı çocukların yumurtayla arası pek de iyi olmayabiliyor. Gelin görün ki biz diyetisyenler, anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynaklarından sayabileceğimiz yumurtayı mümkün olduğunca çocuk beslenmesinde tutmaktan yanayız. E ama çocuğum sevmiyor, ağzına zorla mı sokayım? Tabii ki hayır! Yumurtayı farklı lezzetlerle birleştirerek, çocuğunuzun yumurtaya olan bakış açısını değiştirmeye çalışalım derim. Sonrasında tekrardan yumurtanın tek başına tadına bakmasını deneyebilirsiniz.

05 Ağustos 2021, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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Gelelim yumurta sevdiren salatamıza! 

MALZEMELER:

1 adet haşlanmış yumurta 

1 parmak büyüklüğünde beyaz peynir k 1.5 parmak büyüklüğünde dil peyniri 

1 orta boy domates 

2 adet yeşil biber 

1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

Çok az pul biber ve tuz 


YAPILIŞI

 Yumurtanızı haşlanmaya bırakın. Yumurta haşlanırken peynirleri ve önceden yıkadığınız sebzeleri küçük küçük doğrayın. Yağ ve baharatları ekleyin. Yumurta haşlandıktan sonra yine küçük küçük doğrayıp karışımınıza ilave edin. İşte hazır! (Porsiyon 1 kişiliktir. Çocuğunuzun sevdiği özel bir sebze varsa içerisine karıştırmayı deneyebilirsiniz.)

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