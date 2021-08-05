Çocuklara yumurta sevdiren salata tarifi

Gelelim yumurta sevdiren salatamıza!

MALZEMELER:

1 adet haşlanmış yumurta

1 parmak büyüklüğünde beyaz peynir k 1.5 parmak büyüklüğünde dil peyniri

1 orta boy domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Çok az pul biber ve tuz





YAPILIŞI

Yumurtanızı haşlanmaya bırakın. Yumurta haşlanırken peynirleri ve önceden yıkadığınız sebzeleri küçük küçük doğrayın. Yağ ve baharatları ekleyin. Yumurta haşlandıktan sonra yine küçük küçük doğrayıp karışımınıza ilave edin. İşte hazır! (Porsiyon 1 kişiliktir. Çocuğunuzun sevdiği özel bir sebze varsa içerisine karıştırmayı deneyebilirsiniz.)