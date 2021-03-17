Çocuklarda abur cubur alışkanlığını kesecek sağlılı tarifler

ELMALI CEVIZLİ KEK





MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağından

parmak az esmer şeker

Yarım su bardağından 1 parmak az sıvı yağ, üzerini maden suyu ile bardağa tamamlayın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya l 1.5 bardak tam buğday unu

1 tatlı kaşığı dolusu tarçın l Yarım su bardağı ceviz içi

Üzerine 1 adet kırmızı elma dilimi.





NASIL YAPILIR?

Yumurta, yağ, soda ve şekeri çırpıp içine un, kabarta tozu, tarçın ve vanilyayı ilave edin. Kırılmış cevizleri ekleyin. Baton kek kalıbına aktarıp 175 derecede 45-50 dakika pişirin.





YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER





l 2 adet yumurta akı

l 1 yemek kaşığı dolusu hurma

püresi (5 adet hurmaya denk)

l 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

l Yarım çay bardağı kuru üzüm

l 1 su bardağı yulaf ezmesi.





NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri karıştırın.

Karışımdan parça alıp elinizle

top şekli verin, yağlı kağıt

üzerine koyun. 170 derecede

10-12 dakika pişirin.









MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2.5 bardak tam buğday unu

1 paket kabartma tozu l Lor peyniri.





ÜZERİ İÇİN;





1 yumurta sarısı

Susam, çörek otu.





NASIL YAPILIR?

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. İçine un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Avuç içinize hamuru alın, 1 tatlı kaşığı kadar lor peyniri koyup alta doğru kapatarak yuvarlak yapın. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu-susam ekleyin. 180 derecede 20-25 dakika pişirin.