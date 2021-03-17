Çocuklarda abur cubur alışkanlığını kesecek sağlılı tarifler
Abur cubur tüketimini kontrol edebilmek için evinizde olabildiğince sağlıklı atıştırmalık seçenekleri bulundurun. Mümkünse çocuğunuzu hazırlıklara dahil edin. Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak'tan sağlıklı tarifler...Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
17 Mart 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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ELMALI CEVIZLİ KEK
MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağından
parmak az esmer şeker
Yarım su bardağından 1 parmak az sıvı yağ, üzerini maden suyu ile bardağa tamamlayın
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya l 1.5 bardak tam buğday unu
1 tatlı kaşığı dolusu tarçın l Yarım su bardağı ceviz içi
Üzerine 1 adet kırmızı elma dilimi.
NASIL YAPILIR?
Yumurta, yağ, soda ve şekeri çırpıp içine un, kabarta tozu, tarçın ve vanilyayı ilave edin. Kırılmış cevizleri ekleyin. Baton kek kalıbına aktarıp 175 derecede 45-50 dakika pişirin.
YULAFLI KURABİYE
MALZEMELER
l 2 adet yumurta akı
l 1 yemek kaşığı dolusu hurma
püresi (5 adet hurmaya denk)
l 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
l Yarım çay bardağı kuru üzüm
l 1 su bardağı yulaf ezmesi.
NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri karıştırın.
Karışımdan parça alıp elinizle
top şekli verin, yağlı kağıt
üzerine koyun. 170 derecede
10-12 dakika pişirin.
MALZEMELER
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2.5 bardak tam buğday unu
1 paket kabartma tozu l Lor peyniri.
ÜZERİ İÇİN;
1 yumurta sarısı
Susam, çörek otu.
NASIL YAPILIR?
Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. İçine un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Avuç içinize hamuru alın, 1 tatlı kaşığı kadar lor peyniri koyup alta doğru kapatarak yuvarlak yapın. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu-susam ekleyin. 180 derecede 20-25 dakika pişirin.