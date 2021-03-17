Çocukluk Çocuklarda abur cubur alışkanlığını kesecek sağlılı tarifler

Çocuklarda abur cubur alışkanlığını kesecek sağlılı tarifler

Çocukluk

Çocuklarda abur cubur alışkanlığını kesecek sağlılı tarifler

Abur cubur tüketimini kontrol edebilmek için evinizde olabildiğince sağlıklı atıştırmalık seçenekleri bulundurun. Mümkünse çocuğunuzu hazırlıklara dahil edin. Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak'tan sağlıklı tarifler...Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

17 Mart 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ELMALI CEVIZLİ KEK


MALZEMELER

 2 adet yumurta 

 Yarım su bardağından 

 parmak az esmer şeker 

 Yarım su bardağından 1 parmak az sıvı yağ, üzerini maden suyu ile bardağa tamamlayın 

 1 paket kabartma tozu 

 1 paket vanilya l 1.5 bardak tam buğday unu 

 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın l Yarım su bardağı ceviz içi

 Üzerine 1 adet kırmızı elma dilimi.


NASIL YAPILIR?

Yumurta, yağ, soda ve şekeri çırpıp içine un, kabarta tozu, tarçın ve vanilyayı ilave edin. Kırılmış cevizleri ekleyin. Baton kek kalıbına aktarıp 175 derecede 45-50 dakika pişirin.


YULAFLI KURABİYE 

MALZEMELER


l 2 adet yumurta akı

l 1 yemek kaşığı dolusu hurma

püresi (5 adet hurmaya denk)

l 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

l Yarım çay bardağı kuru üzüm

l 1 su bardağı yulaf ezmesi.


NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri karıştırın.

Karışımdan parça alıp elinizle

top şekli verin, yağlı kağıt

üzerine koyun. 170 derecede

10-12 dakika pişirin.



MALZEMELER 

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt 

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2.5 bardak tam buğday unu

1 paket kabartma tozu l Lor peyniri.


 ÜZERİ İÇİN;


1 yumurta sarısı 

 Susam, çörek otu.


NASIL YAPILIR?

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. İçine un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Avuç içinize hamuru alın, 1 tatlı kaşığı kadar lor peyniri koyup alta doğru kapatarak yuvarlak yapın. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu-susam ekleyin. 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yolları
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Yeni normalimiz içindeki yeni ebeveynliğimiz
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuktan proje, ebeveynden helikopter olur mu?