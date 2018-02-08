Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden

Uz. Dr. Mustafa Armut

, çocuklarda çok sık görülen

gıda alerjisi

ne yol açan 3 besin grubu hakkında bilgi verdi:









"Çocuklarda en sık; süt, yumurta, buğday, soya, yer fıstığı, balık ve bazı deniz ürünleri besin alerjisine neden oluyor Alerji yapan besin alındıktan hemen sonra şikayetler ortaya çıktığı gibi 7 gün sonra da karın ağrısı ve kaşıntıyla da alerji kendini gösterebilir.

ALERJİYE NEDEN OLAN BESİN BELİRLENMELİ

Alerjinin kontrol altına alınması ve tekrar etmesinin engellenmesi için öncelikle şikayete neden olan besinin belirlenmesi gerekir. Alerji sorunu belirli aralıklarla tekrarlayan çocuklar yeniden değerlendirilmeli ve diyetisyen kontrolünde, çocuk hastalıkları uzmanı ile birlikte gelişimi yakından takip edilmelidir. Alerjiye neden olan inek sütü proteinleri parçalanarak yapılmış hidrolize mamalar, alerjisi olan bebeklerde ilk tercih olmalıdır. Özellikle soya bazlı mamalar 6 aylık öncesindeki bebeklerde kullanılmamalı. Anne ve babaların mama içeriklerini kontrol etmeleri, bu açıdan çok önemli.









ÇOCUKLARDA ALERJİYE YOL AÇAN BESİN GRUPLARI:

1-Protein alerjisi varsa süt ve süt ürünlerine dikkat!

İnek sütüne bağlı protein alerjisi çocuklarda çok sık görülmektedir. Pastörize edilmiş süt ürünleri de alerjinin şiddetini artırıyor. İnek sütü alerjisi olan çocuklarda koyun ve keçi sütü gibi hayvansal gıdalar ise çapraz reaksiyonu başlatabilir. Bu nedenle rutin olarak tüketimi önerilmiyor.













Yine yumurta da protein alerjisine yol açan bir besin. Yumurta akı sarısından daha alerjik etkiye sahiptir. Ancak yapılan araştırmalarda yumurta alerjisi olan çocukların yüzde 70’inin içinde yumurta bulunan, fırınlanmış keki ve ekmeği sorunsuz olarak tükettiği belirlenmiş. Yani yüksek ısıda alerjen madde etkisini kaybediyor.

2-Buğday ürünleri alerjisi yaşam boyu devam edebilir

Buğdaya bağlı besin alerjileri, farklı tiplerde kendini gösterir. İçeriğindeki protein yapılarına göre çölyak hastalığına ya da temas sonucu ortaya çıkan ‘fırıncı astımı-kontak dermatite’ neden olabilir. Buğday, arpa ve yulaf benzeri tahıllarla da çapraz reaksiyon gösterebilir.

















Özellikle fıstık alerjisi 4 yaşın üzerindeki çocuklarda sık görülür. Bu alerji hayat boyu devam eder. Soya da bu grupta alerjik besinlerden biridir. Yüksek protein içeriği nedeniyle gıda endüstrisinde çok sık kullanılan bir besindir. İşlenmiş pek çok üründe bulunabilen soyanın çok az miktarı bile alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

3-Balığa uygulanan işlem alerji şiddetini artırır

Balık, çocuk ve erişkinde alerjiye neden olabilen bir besindir. Balık alerjisi, fıstık alerjisinde olduğu gibi ömür boyu devam eder. Balığa uygulanan tuzlama, kurutma ve ısıtma gibi işlemler alerji şiddetini artırır.

















Balık ve kabuklu deniz ürünleri arasında çapraz reaksiyon gelişmez. Diğer deniz ürünlerinden yengeç, kerevit, karides, salyangoz, midye, istiridye ve kalamar da çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.