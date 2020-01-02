Çocuklarda anormal alışkanlıklar diş sorunlarına neden oluyor

Ortodonti Uzmanı Yağmur Çaylak Kural, okul çağındaki çocukların ders esnasında kalem gibi cisimleri ağzına götürmesiyle ortodontik problemlerin oluştuğunu belirterek, "Çocuklar okul döneminde kalem ısırma, parmak emme gibi anormal alışkanlıklar ediniyor. Bu da dişlerin öne veya arkaya doğru hareketlenmesine, üst çenede darlık oluşmasına yol açıyor" dedi.

‘Ebeveynler çocukların dişlerini belli aralıklarla kontrol etmeli’

Diş, çene ve yüz bölgelerinin gelişim süreçlerinde veya sonrasında birtakım sorunlar meydana geldiğini anlatan Yağmur Çaylak Kural, velilerin büyüme çağındaki çocuklara daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Çocukların düzenli olarak diş fırçalamaları gerektiğini söyleyen Kural, velilerin belirli aralıklarda çocuklarının dişlerini kontrol etmesini vurguladı.

Çocukların dişlerinde yamukluk ve boşluklara dikkat edin

Kural, "Hiçbir zaman alt ön dişler, üst ön dişlerin önünde olmamalıdır. Bu alt çenenin öne doğru fazladan büyüdüğünü gösterir. Süt dişlerinde dişler arasında boşluk olması normaldir. Çünkü gelecek olan daimi diş, süt dişten her zaman daha büyük geleceği için aradaki boşluğu kapatacaktır. Ama dişler sürmeye başladığı dönemde özellikle ön dişlerde herhangi bir yamukluk başladıysa, dişler arasında boşluk oluşmuşsa, asimetri olarak önde arkada durma durumları varsa ortodontik problemlere yol açar" diye konuştu.

Okul döneminde stres ile birlikte ortaya çıkıyor

Yağmur Çaylak Kural, çocukların okula 7 yaşında başladığını, ortodontik problemlerin de genellikle bu dönemde ortaya çıktığını söyledi. Okul çağındaki çocukların stresle birlikte çeşitli anormal alışkanlıklar edindiğini anlatan Kural, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilki çocukların kalem ısırmasıdır. Çocuk dersi dinlerken dikkat dağınıklığı yaşayabiliyor ve o süreçte kendini rahatlatacak bir obje buluyor. Bu ya tırnak yeme oluyor, ya kalem ısırma ya da parmak emme gibi anormal alışkanlıklar ediniyor. Dişlerde yamulma, dişlerde öne veya arkaya doğru hareketlenme, aralarında boşluk oluşması gibi problemler oluşuyor. Eğer çocukta parmak emme alışkanlığı varsa, üst çenede darlık oluşması, üst dişlerin fırlak olması yani tavşan diş vakası gibi problemlerle de karşılaşabiliriz. Çocuğunuzda problem olduğunu fark edin veya etmeyin 7 yaşından itibaren düzenli olarak ortodonti uzmanına gösterin. Çünkü büyüme gelişim döneminde uygulanacak işlemle, yetişkin dönemde uygulanan işlem arasında çok farklı. Çocukluk dönemindeki diş problemlerini çözmek daha kolay, ilerleyen dönemde cerrahi müdahale gerekebiliyor."

Ders sırasında duruş bozuklukları çene yapısını bozuyor

Kural, çocukların ders esnasında sergilediği duruş bozukluklarının ileride ortodonti ve fiziksel yapılarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Kural, "Çocuklar ders çalışırken veya öğretmeni dinlerken, sıraya dirseğini koyup, elini çenesine dayayıp ders dinleme pozisyonuna geçiyor. Böyle bir durumda alt ve üst çeneye baskı gelip, o bölgenin büyümesini farklı bölgeye doğru yönlendiriyorlar. Baskı yapıldığında, diğer taraftaki alt çenede büyüme eğilimi gerçekleşiyor. Çocuğa karşıdan bakıldığında çene ucunda asimetrik bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Ağız içi muayene yaptığı zaman elini bastırdığı o bölgede yani üst çenede darlaşma olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür problemler sadece ortodontik değil, omurga sağlığını da tehdit ediyor. Veliler çocuklarının omurgasını da gözlemlesin. Boynunda ve özellikle omurganın alt bölgesinde eğrilik söz konusu ise alt çenenin duruşunu da etkileyebiliyor. Baş ve boyun birbiriyle ilişkide olan bölgeler. Eğer siz boynunuzdaki kasları yanlış bir yöne yönlendirdiyseniz, bu çene kaslarının büyümesini de etkiliyor" diye konuştu. (İHA)