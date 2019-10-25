Çocuklarda ateş neden çıkar? Çocuklarda ateşlenmeye ne iyi gelir?

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Her çocuk zaman zaman ateşlenir. Ateş annelerin korkulu rüyası olsa da çoğu zaman zararlı olmayıp aslında iyi bir olaydır, vücudun mikroplara karşı savaştığını gösterir.





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Çocuklarda ne zaman yüksek ateş olur?

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak adlandırılır. Vücut ısısı, kulaktan ya da ağızdan 37,8 °C üzerinde, koltuk altında 37,2 °C üzerinde, makattan 38 °C üzerinde ise ateş yüksekliği olarak kabul edilir.

Çocuklarda ateş niye yükselir?

Beyinde termostat görevini alan ve ateşin derecesini belirleyen Hipotalamus denen bir merkez vardır. Dışarıdan gelen mikropların etkisiyle artan Pirojen diye adlandırılan maddelerin salgılanması ile Hipotalamus harekete geçer ve mikroplara savaşmak için ateş yüksekliğine neden olur.





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Enfeksiyondan başka hangi durulmada ateş yükselir?

1. Aşıdan sonra ortalama 24 saat ateş görülebilir.

2. Fazla giydirmeden kaynaklanabilir. Özellikle yeni doğanlarda görülür. “Bebek üşür” korkusuyla fazla giydirilir ve vücut ısının artışına neden olur.

3. Diş çıkartmada genelde ateş 37,8 °C üzerine çıkmaz.

4. Romatoloji ve kan hastalıklarının olduğu durumlarda yüksek ateş görülebilir. Özellikle uzun süren, enfeksiyon bulgusu olmayan, beraberinde karın ağrısı ya da eklem ağrısı eşlik eden ateşlerde akla gelmelidir.

Ateş ne zaman önemli ve doktora başvurulmalı?

1. 3 ay veya daha küçük bebeklerde ateş yüksekliği varsa, makattan 38 °C, ağız ya da kulaktan 37,8 °C üzerinde ise,

2. 3 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda ateş yüksekliği makattan 39°C, ağızdan 38,3 °C üzerinde ise,

3. Çocuk 2 yaşından küçükse 24 saatten fazla, 2 yaşından büyükse 3 günden fazla süren ateş ise,

4. Çocuğun gövdesinde mor döküntü varsa,





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5. Çocuğun ciddi huzursuzluğu, inlemesi ya da susturulamayan ağlaması varsa,

6. Sürekli uyuklama hali, bilinç bulanıklığı ve sayıklama gibi bulguların varlığında,

7. Sıvı kaybı bulgularında; kuru cilt, gözyaşı olmaması, kuru dil, çökük bıngıldak, az ya da hiç idrar yapmaması gibi bulgular varsa,

8. Yoğun ishal ve tekrarlanan kusma şikâyeti varsa,

9. Geçmişinde havale öyküsü varsa,

10. Doktor muayene etmiş, takip önermiş fakat ateşin 5 günden fazla sürmesi ya da gittikçe daha dirençli hale gelmesi durumunda tekrar doktora başvurulmalıdır.

Çocuklarda ateşlenmeye ne iyi gelir?

Bazı anneler çocuğunun ateşi yükseldiği zaman paniğe kapılıp nasıl davranacağını bilmeyebilir. Öncellikle sakin olmak gerekir, yoksa çocuk da endişelenip ağlamaya başlar ve ilaç içmeyi reddedebilir.

Ateş yükseldiği zaman yapılması gerekenler:

1. Oda sıcaklığını mümkünse 22-23°C arasında tutmaya çalışın,

2. Çocuğa ince rahat kıyafet giydirin. Kalın giydirmeyin, üstünü örtmeyin!

3. Çocuğa ılık su ile banyo yaptırın. Hem rahatlar hem de ortalama 0,5-1 derece arasında ateş düşebilir. Soğuk su ile banyo yaptırmayın! Bu hem çocuğun ajite olmasına hem de tekrar ateşin daha yükselmesine neden olur, bazen de şoka neden olur.

4. Düzenli sıvı vermeye çalışın, bebekse anne sütü ya da mama, büyükse çorba, ayran gibi sıvıları vermek gerekir. Katı gıda yemesi için zorlamayın!

5. Doktora danışmadan antibiyotik vermeyin, ateşe neden olan enfeksiyonların yaklaşık %90’ı antibiyotiksiz iyileşir.

6. Doktorun belirttiği saatlerde ateş düşürücü verin, daha sık vermeyin!

7. Çocuğun rahat ve mutlu olmasını sağlayın, sevdiği oyunları oynayın, sürekli gülümseyin, yanında tedirgin ve endişeli görünmeyin.



