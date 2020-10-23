Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Düzenli uyku

Uyku bedenimizin bizi korumak için bağışıklık artırıcı hücreler üretmesine yardımcı oluyor. Hastalandığımızda iyileşmek için uykuya olan ihtiyacın arttığına değinen Dr. Gizem Samlı, “Yeterli ve düzenli uyku hastalanmaktan alıkoymasa da ihmal edildiğinde çocuğunuzun bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirebilir” diyor.

Bir yaşın altındaki bebeklerin 12-16 saat, 1-2 yaş arasındaki çocukların 11-14 saat, 3-5 yaş arasındaki çocukların 10-13 saat, 6-12 yaş grubunun 9-12 saat ve 13-18 yaş arasındaki çocukların da 8-10 saat günlük uykuya ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Yeterli su tüketimi

Her gün yeterince su içilmesi, güçlü bağışıklık sistemi için gerekli. Suyun, kandaki besinleri ve bileşikleri taşıdığını, vücut sıcaklığını düzenlediğini, atıkları giderip eklemleri yağladığını anlatan Dr. Gizem Samlı, su içeren meyve ve sebzelerin de tüketilmesini öneriyor. Şekerli meyve suları, şuruplar, meyve suyu konsantreleri, gazlı ve gazsız içeceklerden uzak durulması uyarısında bulunan Dr. Gizem Samlı, çocukların günlük su ihtiyacına dair de şu bilgiyi paylaşıyor:

“İlk altı ay sadece anne sütü, 6-12 ay arası günde 30-100 ml, 1-4 yaş arası 4 su bardağı, 4-8 yaş arası 4-6 su bardağı, 8-12 yaş döneminde 6-8 su bardağı ve 12 yaş üzerinde 8-10 su bardağı su tüketilmeli.”

Dengeli beslenme

Daha güçlü bağışıklık sistemi ve düşük bulaşıcı hastalık riskinin temeli, dengeli beslenmede yatıyor. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, lif, protein ve antioksidanları alması için her gün çeşitli taze ve işlenmemiş yiyecekler tüketmesi gerekiyor.

“Evde hazırladığınız taze meyve, sebze ve yiyeceklere ne kadar bağlı kalırsanız, beslenme açısından o kadar iyi durumda olursunuz” diyen Dr. Gizem Samlı, vitamin kaybına yol açacağından sebze ve meyveleri fazla pişirmemek gerektiğini de hatırlatıyor. Günlük beslenme düzeninde ikisi hayvansal, ikisi de bitkisel olmak üzere dört farklı gıda tüketilmesini öneren Dr. Gizem Samlı, bitkisel olarak sebze, meyve, kuru baklagiller ve tahıllar, hayvansal olarak yumurta, et, tavuk, balık ve sakatat ile süt ve süt ürünleri grubundan besin alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Egzersiz

Çocuklarımızın her gün en az bir saat egzersiz yapması gerektiğinin altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Samlı, “Egzersiz, kalp atış hızını artırma, biraz terleme, eğlenme ile bağışıklık sistemini koruyan ve çocukları sağlıklı tutan süreçtir” diye konuşuyor.





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