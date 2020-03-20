Çocuklarda bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi: Propolis

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs konusunda alınabilecek önlemlerin başında sağlıklı beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi geliyor. Sağlıklı beslenmeyle bağışıklığı güçlendirmek mümkün. Corona virüsten korunmaya yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili formüllerinden biri de propolis.

Arıların, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri, kovanı mikroplara ve dış etkenlere karşı koruyan propolis, antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuar gibi 70’ten fazla faydalı özelliğiyle sağlığı korumaya destek oluyor.

Bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa birçok olumlu etkisinin olduğunu dile getiren Erciyes Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici propolis hakkında bilgi verdi:

Propolisin, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir ürün. Kovana her zaman propolisle kaplı bir kapıdan geçerek giren arılar, bu sayede hem kendilerinin hem de kovanın hijyenini sağlar. Arılar, propolisi kovanı bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak, böcek ve diğer hayvanların kovana girişini engellemek, peteklerdeki çatlakları onarmak ve petek gözlerinin içini dezenfekte etmek için kullanır.





Bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma mekanizmasını uyarır

Propolisin sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Sibel Silici, propolisin bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bu etkilerin başında antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuvar ve antioksidan özelliklerinin olduğunu belirterek bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi, cilt hastalıkları ve yaralara karşı iyileştirici, vücudun savunma elemanlarını uyarıcı etkisinin de olduğunun altını çiziyor.

Çocuklar için alkolsüz propolis kullanılın

Prof. Dr. Sibel Silici, propolisin bağışıklık sistemine sağladığı desteğin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden kaynaklandığını dikkate çekerek şunları söyledi:

Propolisi yetişkinler, yaşlılar ve 4 yaş üzeri çocuklar, bağışıklığı desteklemek amacıyla kullanabilir. Ancak kullandığınız ürünün denetlenmiş olduğundan emin olun. Güvenilir markaların ürünlerini tercih edin. Çocuğunuz için propolis kullanacaksanız alkolsüz olanları satın alın. Suda çözünür olarak tanımlanan ürünlerin pek çoğu alkol ve türevlerini içerebiliyor. Bu nedenle propolis alırken her zaman ürünün ambalajını ve üzerinde yer alan içeriğini okuyun. Propolis kovandan alındığında içeriğinde balmumu, kalıntı, bulaşanlar, çevresel faktörlere bağlı kirlilikler bulunur ve bu nedenle mutlaka ekstraksiyon işleminden geçirilmesi gerekir. Bu işlemde çözücü olarak etil alkol veya alkol türevi olan propilen glikol gibi taşıyıcıların kullanılması durumunda, günlük kullanım miktarlarına dikkat etmek gerek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından propilen glikolün günlük kullanım miktarı, kilo başına 25 mg. ile sınırlı. Bu gibi çözücülerin özellikle çocuklarda kullanılması sakıncalı olabilir. Bu nedenle alkol kullanılmadan saflaştırılarak maksimum oranda etken maddeye sahip standart propolis ürünleri tercih edilmeli.





Yiyecek ve içeceklere karıştırın

Prof. Dr. Silici, propolisin nasıl kullanılacağına dair şu bilgileri veriyor:

Propolisi doğrudan ya da herhangi bir yiyecek ya da içecekle karıştırarak kullanabilirsiniz. Propolisin kendine has özel bir tadı ve kokusu var. Bu tat ve koku tüketimi zorlaştırabilir. Bal, su, meyve suyu, yoğurt, süt gibi yiyecek veya içeceklere ekleyerek daha kolay tüketebilirsiniz.

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