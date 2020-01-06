Çocuklarda balgamlı öksürük nasıl geçer?

Öksürük, birçok durumun ve hastalığın belirtisidir. Vücudun solunum sistemindeki soruna tepki verme şekli öksürüktür. Toz, alerjen, kirlilik veya duman gibi tahriş edici maddeler solunum yollarına girdiğinde, uyarıcılar beyninize bir mesaj gönderir ve beyniniz bu durumun varlığına karşı uyarılır. Öksürük, sizi rahatsız edebilecek veya nefes almayı zorlaştırabilecek zararlı tahriş edici maddeleri gidermeye yardımcı olabilecek önemli bir reflekstir. Hasta olduğunuzda öksürük, solunum yollarınızı temizlemenize, daha kolay nefes almanıza ve daha hızlı iyileşmenize yardımcı olmak için mukusu ve diğer salgıları vücudunuzdan çıkarabilir.

Öksürük genellikle geceleri daha kötüdür çünkü yattığınız zaman mukus boğazınızın arkasında toplanır ve öksürük refleksinizi daha da tetikler. Balgamlı öksürükte göğsünüzde veya boğazınızın arkasında bir şey sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Çocuklarda balgamlı öksürük genellikle ateş ile birlikte görülebilir. Çocuklarda balgamlı öksürük soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon kaynaklı olabilir.

Balgamlı öksürüğün nedenleri nelerdir?

Islak öksürükler yani balgamlı öksürüğün nedeni çoğunlukla soğuk algınlığı veya grip gibi bakteri veya virüsler gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanır.

Tüm solunum sisteminiz mukus zarlarıyla kaplıdır. Mukus, solunum yollarınızı nemli tutmak ve akciğerlerinizi tahriş edici maddelerden korumak gibi vücudunuzda birçok yararlı işlevi yerine getirir.

Bununla birlikte, grip gibi bir enfeksiyonla savaşırken, vücudunuz normalden daha fazla mukus üretir. Enfeksiyona neden olan organizmaları yakalamaya ve kovmaya yardımcı olmak için bunu yapar. Öksürük, akciğerlerinizde ve göğsünüzde sıkışmış olan fazla mukustan kurtulmanıza yardımcı olur.

Vücudunuzun normalden daha fazla mukus üretmesinin başka nedenleri vardır ve bu da ıslak öksürük geliştirmenize neden olur. Islak öksürüğünüz birkaç haftadan uzun süredir devam ediyorsa, bunun nedeni şunlar olabilir:

Bronşit: Bronşit, akciğerlerinize hava taşıyan tüpler olan bronş tüplerindeki iltihaplanmadır. Akut bronşit tipik olarak çeşitli virüsler tarafından ortaya çıkar. Kronik bronşit, genellikle sigaradan kaynaklanan sürekli bir durumdur.

Zatürre: Pnömoni akciğerlerinizde bakteri, virüs veya mantarların neden olduğu bir enfeksiyondur. Şiddeti hafif ila hayatı tehdit eden arasında değişen bir durumdur.

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), hem akciğerlerinize hem de akciğerlerinize hava getiren tüplere zarar veren bir grup hastalıktır. Sigara içmek numaralı nedenlerdendir.

Kistik fibroz: Kistik fibroz , genellikle erken çocukluk döneminde teşhis edilen solunum sistemi ile ilgili bir durumdur. Akciğerlerde ve diğer organlarda kalın, yapışkan mukus üretimine neden olur.

Astım: Astımı olan insanlarda kronik olarak öksürük görülebilir.

Çocuklarda ve bebeklerde balgamlı öksürüğün nedeni nedir?

Çocuklarda öksürüğe çoğu zaman viral bir enfeksiyon neden olur. Sonraki en yaygın neden ise astımdır.

Boğmaca, Bordetella pertussis bakterisinin yol açtığı ve öksürük nöbetlerine neden olan çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bebeklerde ölümlere ya da kalıcı sakatlığa neden olabilen ciddi bir hastalıktır.

Çocuklarda öksürüğe bazen yabancı cisim, sigara dumanı veya diğer çevresel tahriş edicilerin solunması neden olur.

Pnömoni, akciğerlerde yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda tehlikeli olabilecek bir enfeksiyondur. Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Çocuklarda balgamlı öksürük nasıl geçer?

Soğuk algınlığı veya grip gibi bir virüsün neden olduğu ıslak öksürüklerin çoğunluğu için tedavi gerekli değildir. Bakteriyel nedenler antibiyotik gerektirir. Araştırmalar, çocuklarda yatmadan önce 1/2 çay kaşığı balın denemek için güvenli bir yöntem olduğunu göstermiştir. Çiğ balın botulizm riski nedeniyle 12 aylıktan küçük çocuklar için uygun olmadığını unutmayın. Çocuklara reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları verilmemelidir.

Çocuğunuzda balgamlı öksürük varsa;

3 aylıktan küçük ve ateşi 38ºC (100.4ºF) veya daha yüksek olan

2 yaşından küçük ve bir günden fazla süreyle ateşi 38 °C'nin üzerindeyse

2 yaşın üzerinde ve üç günden fazla ateşi 38 °C veya daha yüksekse

Ateşi 40ºC veya daha yüksekse

Astım öyküsü yok ama hırıltılı solunum varsa

Ağlıyor ve teselli edilemiyorsa

Uyanmakta zorluk yaşıyorsa

Ateş ve döküntüler varsa mutlaka bir doktora götürmelisiniz.

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