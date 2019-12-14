Çocuklarda bit nasıl bulaşır? Bit nasıl temizlenir?

Baş biti, başın saçlı derisinden kan emerek yaşayan kanatsız asalak böceklerdir. Kafada saçlı deriye yakın olan ense ve kulak arkasına yumurtalarını bırakır. Okul çağındaki çocuklarda sık görülen bit sorunu hem ebeveynlerin hem de çocukların kabusu oluyor. Ebeveynler bitten kurtulmanın yollarını ararken çoğu zaman ne yapacağınız bilemez. Ebeveynler de çocuklarının başka ebeveynlerin tutum ve davranışlarından etkileneceğini düşünerek tedirginlik yaşar. Peki, Baş biti nasıl bulaşır? Bit nasıl temizlenir? Çocukta bit olduğunu nasıl anlaşılır? İşte baş bitinden kurtulmanın yolları…

Çocuklarda bit nasıl bulaşır?

Baş biti olan kişi ile okulda, oyun alanlarıında, sarılma ve yakın tems ile bulaşır. Çocuklar genellikle birbiriyle etkileşim halindeyken ve oyun oynarken etkilişim içindedir. Birbirlerinin şapkalarını, yastıklarını, havlu, tarak ve fırça gibi kişisel ürünleri kullanmaktan ve paylaşmaktan çekinmezler. Bir çocukta olan bit diğer çocuklara yayılır. Evcil hayvanların baş biti yayılması ile ilgisi yoktur. Maalesef temiz saç, kişisel hijyen, evin ve okulun temiz olması bite karşı koruyucu bir durum değildir.

Çocukta bit olduğunu nasıl anlaşılır?

Çocuk sürekli kaşınıyorsa, başında bir şeyin hareket ettiğini söylüyorsa çocuğun bu hislerine kulak vermeniz gerekiyor. Genellikle bit ısırdığı için alerjik reaksiyon oluşmuş olabilir ve bu da kaşıntıya neden olmuş olabilir. Bitler genellikle geceleri aktif olurlar ve çocukların uyku düzenini bozabilir.

Bit bulaştığını nasıl anlarsınız?

En doğru yol eczanelerde özel olarak satılan bit tarağı ile saçı beyaz bir örtü üzerinde taramaktır. Saçın kulak arkası, ense ve kafa derisine yakın kısımlarında saça yapışık beyaz sirkeleri görebilirsiniz. Eğer anlayamıyorsanız bir doktora ve eczacıya danışın. Gaz yağı, böcek ilacı gibi eski tedavi yöntemlerine dikkat edin. Bunlar çocuğunuza zarar verebilir. Ve mutlaka çocuğunuzun son 1 haftada kimlerle temas kurduğuna bakın ve aileleri bu konuda bilgilendirin.