Çocuklarda bronşiolite dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, kış aylarında çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden birinin akut bronşiolit hastalığı olduğunu belirterek, hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur. Vücut direncinin azaldığı zamanlarda mikropların daha aktif hale geldiği sonbahar ve kış aylarında hastalıklara karşı çok dikkat etmek gerekir. Genellikle 2 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla 3- 6 aylık bebeklerde görülüyor. Bu yaş grubunda hastaneye yatışların en sık nedenidir. Alt solunum yolu hastalığı olan bronşiolitin başlıca sebebi virüslerdir. En sık etken Respiratuar Sinsityal (RSV) virüstür. Hafif ateş, burun tıkanıklığı, öksürük gibi şikayetler görülebilir. Daha sonra hızlı nefes alıp verme, öksürükte artma, hırıltı ve inleme olabilir. Hafif durumlarda destek tedavisi verilirken, ağır seyreden morarma, inleme, çok hızlı nefes alıp verme gibi durumlarda acil tedavi gerekebilir. Bazen belirtiler saatler içinde ilerleyebileceği için ailelerin dikkatli olmaları gerekir.”

Ateş burun tıkanıklığı ve öksürük ilk belirtilerdir

Hasta olan çocukta belirtinin ilk başta ateş burun tıkanıklığı ve öksürük olarak kendisini gösterdiğini söyleyen Dr. Zerrin Tekinkuş, “Bu belirti varsa çocukların doktora götürülmesinde ve erken müdahale edilmesinde fayda var. Çünkü erken önlem hastalığın ilerlemesini durdurabilir. Bronşiolit, büyük çocuklarda hafif belirtilere yol açarken bronşiolleri daha dar olan küçük çocuklarda ağır tablolara sebep olabilir. Hırıltı, aşırı öksürük ve yüksek ateşle birlikte, üst solunum yolunda yerleşen virüsler akciğerlere inerse bronşit ve bronşiolite neden olur. Bu durum da hastalık tablosu daha ağır seyreder. “dedi

Özellikle pandemide çocuklar mutlaka virüsten korunmalıdır

Özellikle pandemide çocukları bronşiolitten korumamın her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Dr.Tekinkuş, “ Toplu halde bulunulan kapalı mekanlar hastalıklara ortam hazırlar. Aslında hastalıklara karşı basit gibi görünen yöntemlerle önlem alınabilir. Hastalıkların yayılmaması için öncelikle hijyene önem verilmelidir. Yapılacak en önemli şeylerden biri çocukların özellikle de bebeklerin burun akıntısı ve öksürüğü olan kişilerden uzak tutulmalarıdır. Özellikle hapşırırken ağız kapatmalı ve eller gerektikçe yıkanmalıdır. Mümkün olduğunca bulunulan oda havalandırılmalı. Diğer yandan düzenli uyumak, iyi beslenmek ve spor yapmak bebeklerin ise anne sütü ile beslenmeye devam etmeleri hastalıklara karşı vücut direncini artırır. dedi.





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