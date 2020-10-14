Kanamalardan sonra mutlaka bir hekime danışılması gerekir. Burun kanamalarının genellikle çoğu hafif kanamalardır. Mevsimsel ve çeşitli faktörlere bağlı olarak burunlar kanayabilir. Burun girişine yakın yerlerde olan kanamalar kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir. Şiddetli ve durmayan burun kanamaları için ise mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir?

Çocuklarda burun kanamalarını oluşturan pek çok farklı etkenler vardır. En temek etken sıcak ve kuru havalardır. Bu havalarda burun kanamaları daha çok artar. Ayrıca enfeksiyonlar ve burun karıştırılması da burunda kanamalara yol açar. Bu da mukoza örtüsündeki dayanıklılığı bozar. Ayrıca kılcal damarların da açılmasına neden olur. Bu şekilde burunda da kanama ortaya çıkmış olur. Burun kanamalarının ciddiyetini anlamak için ise bazı noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklarda genellikle ön burun kanamaları olur. Bu burun kanamaları orta hat ve kılcal damarlarda gerçekleşir. Çocuklarda çoğu burun kanaması burundaki kılcal damarın çatlaması ile meydana geliyor.

Bebeklerde ve çocuklarda ufak bir tırnak darbesi bile kanamaya neden olur. Arka burun kanamalarında ise kanama pıhtılaşma ile birlikte oluşur.

Bebeklerde burun kanaması neden olur?

Bebeklerde burun kanaması yetişkinlerden çok daha fazla olmaktadır. Ayrıca buruna gelen darbeler sonucunda da burun kanaması olur. Burun karıştırmaların yanı sıra buruna yabancı cisim sokulduğunda burun kanaması gerçekleşir.

Bebeklerde burun kanamaları genellikle hava koşulları ve iklim değişikliklerinden de kaynaklanabilir.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile de burun kanamaları gerçekleşebilir. Bebeklerde burun içini kurutan cihazlar da burun kanaması sebebi olabilir. Özellikle burun temizlemek için kullanılan cihazların burunu kanatan özellikte olmaması gerekir.

Bebeklerde burun kanamalarının tedavisinde bazı detaylara çok dikkat etmek gerekir. Burun kanamalarına doğru müdahale etmek de çok önemlidir. Bebeklerde burun kanamalarının çoğunluğu kendiliğinden geçebilir. Ayrıca hafif burun kanamalarını geçirmek için burunu iki parmak arasına sıkıştırmak gerekir. Bu şekilde de kanama durur.

Eğer kanama buna rağmen durmuyor ise mutlaka hekim kontrolü gerekir. Bazı durumlarda ise burnun ön kısmındaki damarlara kimyasal bazı maddeler uygulanabilir. Bu şekilde de kanama durur. Burun kanamalarında bazı durumlarda tampon da uygulanabilir. Aynı zamanda damarların bağlanması ile birlikte burun kanaması da durabilir.

Bebeklerde burun kanamaları ne zaman doktor müdahalesi gerektirir?

Bebeklerde ve çocuklarda burun kanaması çok sık görülmektedir. Bu kanamaların çoğunluğu ise kısa süreli ve hafif kanamalar olarak bilinir. O nedenle de bu kanamalar endişe verici olmaz. Bebeklerde ve çocuklarda burun kanamalarının şiddeti artar ise endişelenmek gerekir.

Özellikle de uzun süre durmayan burun kanamaları nedeni ile mutlaka bir hekime gitmek gerekir. İyi bir hekim burun kanamalarını doğru tedavi yöntemlerini uygulayarak durdurabilirler. Bebeklerde ve

Çocuklarda burun kanamasının durması için ise gerektiğinde tampon da uygulanabilir.

Bebeklerde burun kanamalarını durdurmak için bazı yöntemler uygulanabilir. Öncelikle bebek veya çocuğun heyecanlanması ve panik halinde olması kanamayı arttıracaktır. Bu nedenle önce çocuk sakinleştirilir. Sonrasında ise baş hafif bir şekilde ön tarafa eğilir. Aksi yapılır ise kan burundan geniz ile boğaz kısmına akabilir. Bu şekilde akan kan da mideye gider. Bu şekilde bulantı ve kusma da ortaya çıkabilir. O nedenle kan genze aktığında mutlaka tükürülmelidir. Küçük çocuklarda ve bebeklerde burnun yumuşak kısmı iki parmak arasına konularak sıkılmalıdır. Bu şekilde burun kanaması da hızlı bir şekilde durdurulur. Bazı durumlarda ise buruna tampon uygulanarak da kanama durur.

Bebeklerde ve çocuklarda burun kanmasını durdurmak için burun iki parmak arasında sıkıştırılmalıdır. Bu şekilde ise 5 veya 10 dakika beklenilmesi gerekir. Eğer burun kanaması bu şekilde de geçmez ise mutlaka iyi bir hastaneye gidilmelidir. Hekimlerin yaptığı kontrolden sonra ise doğru tedavi yöntemi ile burun kanaması da durdurulur. O nedenle burun kanamalarına müdahale doğru yapılmalıdır.





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