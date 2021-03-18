Çocuklarda 'Dikkat' neden önemlidir?

Dikkat, çocukların duygularını ve düşüncelerini kontrol etme becerilerinin gelişmesi için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle okul, ev ve ilişkiler dâhil hayatın hemen hemen her alanında kritik bir rol oynar. Ayrıca, dikkat becerimiz belirli görevlere odaklanabilmemiz ve bunları tamamlayabilmemiz için o görevle alakalı olmayan uyaranları, bilgi ve duyumları yok sayarak enerjimizi daha verimli kullanmamızı sağlar.

Dikkat hem süre hem de kapasite açısından sınırlıdır. Bu nedenle dünyayı anlamlandırmak için dikkat becerimizi etkili bir şekilde yönetmeyi bilmek önemlidir. Çocuklarda dikkat süresi, çocuğun yaşının 2-3 katı kadar dakika ile sınırlıdır. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuğun dikkat süresi ortalama 10-15 dakika civarıdır. Maksimum dikkat süresi ise yaşının 5 katı kadar dakika olarak gözlemlenir; bu durumda 5 yaşındaki bir çocuk 25 dakikaya kadar dikkati sürdürebilir. Dikkati geliştirmek için neler yapılmalı? n Yeterli ve düzenli uyku süresi belirlenmeli. n Dikkat dağıtıcılardan uzaklaşmalı. n Aynı anda birden fazla iş yapılmamalı. n Görev, küçük ve kolay ilerlenebilecek şekilde parçalara bölünmeli. n Çalışma süresi içerisinde ara verilmeli. n Görevlere yaratıcı aktiviteler eklenmeli.







