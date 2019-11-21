Çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir? Çocuklarda diş ağrısını geçirecek yöntemler
Doğdukları ilk gün itibariyle çocuklarımızı korumak için her türlü tedbir ve önlemi alırız. Bazı problemler var ki çözüm yöntemi ararken ebeveynleri çaresiz bırakabiliyor. Çocuklarda diş ağrısını geçirecek yöntemler bulmakta bir hayli zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer " çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir, çocuklarda diş ağrısını geçirecek yöntemler " neler olduğunu meral ediyorsanız detaylar haberimizde.
Çoğu çocuk doktordan korktuğu için dişi ağrıdığında dişçiye gitmek istemezler. Evde doğal yöntemlerle çocuğunuzun diş ağrısını geçirecek çözümler mümkün. Çocuklarda diş ağrısını geçirecek yöntemleri haberimizde bulabilirsiniz.
Çocuklarda diş ağrısını geçirecek yöntemler
- Misvak antibakteriyel içeriği sayesinde diş ve diş eti ağrısını anında kesmeye yardımcı olur. Misvak dişlerdeki ve diş etlerindeki bakterileri, mikropları yok eder. Yapılması gereken nazikçe çocuğunuzun diş ve diş etlerine misvakla masaj yapmaktır.
- Kuru karanfil diş ağrısından kurtulmaya ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan anti inflamatuar, anti bakteriyel, antioksidan ve anestetik özelliklere sahiptir. Uygulamada birinci yöntem; 2 kuru karanfili ezin, biraz zeytinyağı ile karıştırın ve dişe uygulayın. Uygulamada ikinci yöntem; bir pamuk parçasını karanfil yağına batırıp ağrılı dişin üzerine uygulayın.
- Tuzlu ılık su ile gargara yapmakta diş ağrısına iyi gelebilecek bir çözümdür. 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip gargara yapılırsa diş ağrısının geçmesinde yardımcı olacaktır.
- Soğuk kompres yaparak dişin uyuşmasını sağlar ve ağrıyı hissetmemesine yardımcı olabilirsiniz. Ağrılı bölgeye dışarıdan uygulanan buz diş ağrısı konusunda size yardımcı olabilir.
- Sarımsak kullanmak diş ağrısından kurtulmak için muazzam bir yöntem. Sarımsağın ağrıyı azaltmada çok etkili olan antibiyotik ve diğer tedavi edici özellikleri vardır.
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