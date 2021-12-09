Çocuklarda diş gıcırdatma neden olur?

Yeni bir okula başlama, kardeşinin olması, evdeki düzeninin değişmesi (ev değişimi, oda değişimi, birinin eve aile ile yaşamaya gelmesi veya aile ile yaşayan birinin evden ayrılması vb.), okuldaki bir değişiklik durumu gibi durumlar bu kaygılarla ilgili olabilir. Çocuğunuzu gözlemleyin, ondaki değişimi en iyi siz fark edebilirsiniz.

Çocuklarda diş gıcırdatma nedenleri

Gece gözlemlediğiniz diş gıcırdatmasına ek olarak gün içindeki davranışlarına bakın. Kaygının yansıması her çocukta farklı olabilir. Kimi çocuk kaygılarını ve korkularını açıkça ifade ederken, kimi çocukta agresyon, kaçınma davranışı, huzursuzluk, sevdiği şeylere karşı isteksizlik, uyku ve beslenme problemleri, aşırı utangaçlık görülebilir. Çocuğunuzla duyguları hakkında konuşun. Ona ne hissettiğini sorun.

Değişimden bahsedin. Nelerin, nasıl değişeceğini ona açıkça anlatın. Durumların değişmesi ile ilgili açıklama yapın. Var olan bir düzen değişimi söz konusu ise çocuğunuzu da bu değişime katın. Odasıyla ilgili, kardeşine alınacak eşyalarda ilgili, okula götüreceği malzemelerle ilgili seçim sürecine onu da katın. Açıklama yapmış olsanız dahi çocuğunuzun bir anda yeni duruma uyum sağlamakta zorlanabileceğini hatırlayın. Değişim hepimiz için zordur. Çocuğunuz tepkisel davrandığında onu eleştirmeyin, cezalandırmayın. Çocuğunuza anlayışla yaklaşın. Duygularını anladığınızı ona hissettirin. Kendi duygularınız hakkında konuşun. Siz de bu değişim sürecinde zorlanıyor olabilirsiniz. Kendi duygularınız hakkında konuşursanız çocuğunuzun bu durumu anlaması kolaylaşabilir. “Alıştığın ortamdan ayrılmak zor olmalı, alıştığın düzenin değişmesi seni zorlayabilir. Ben de zorlanıyorum. Seni anlıyorum.” gibi ifadeler kullanmak faydalı olabilir.