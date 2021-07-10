Çocuklarda epilepsi: Ailelere 7 önemli öneri

En önemli nokta ilaçlarının mutlaka düzenli ve zamanında alınmasıdır. Bu konuya çok özen gösterin. Çocuk 3 yaşından büyükse mutlaka hastalığından onun anlayacağı şekilde bahsedin. Çocuğun bakımıyla uğraşanlara, yakın akrabalara, özellikle öğretmenlere, gündüzleri sık nöbet geçiriyorsa okul arkadaşlarına hastalıktan bahsedin. Hastalığın utanılacak bir şey olmadığı belirtin. Çocuğun arkadaşlarıyla oyunlar oynamasına, okul aktivitelerine, gezilerine katılmasına izin verin. Ağır sporlar hariç diğer sporları yapmasında sakınca yoktur. Halatla yükseğe tırmanma, dağcılık, aletli jimnastik gibi sporlar tehlikeli olabilir. Özellikle basketbol, futbol gibi ekiple oynanan sporlar çok sık nöbet geçirmeyen hastalar için zararsızdır. Yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler mutlaka bir erişkinin gözetiminde yapılmalı. Çocuğun tek başına küvette yıkanmasına izin vermeyin. Sıcak su, nöbeti tetikleyebilir veya nöbet sonrası çocuk suda boğulabilir. Çok aşırıya kaçmadığı sürece herhangi bir yiyecek kısıtlamasında bulunmayın.

BU SORULARA HAZIRLIKLI OLUN

Doktor kontrolünde hasta veya yakınına sorulan sorular:

Nöbetten önce neler hissettiniz? (Açlık, çeşitli hisler, uyku vs.) Tam o sırada ne yapıyordunuz? Değişik belirtiler hissettiniz mi? (Bulantı, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi.) Herhangi bir ilaç aldınız mı? Nöbetle ilgili herhangi bir şey hatırlıyor musunuz? Dil ısırma, idrar kaçırma gibi yakınmanız oldu mu? Yere düşüp herhangi bir yerinizi yaraladınız mı? Kaç nöbet geçirdiniz? Daha önce nöbet geçirme, kafa travması, ailede epilepsi öyküsü var mı?

ÜNLÜ EPİLEPTİK KİŞİLER

Julius Sezar

Büyük İskender

Napoleon Bonaparte

Dostoyevski

Gustave Flaubert

Dante

Alfred Nobel

Tchaikovsky

Van Gogh