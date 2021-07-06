Çocuklarda epilepsi: Bilgisayar oyunları nöbetleri tetikler mi?

EPİLEPSİYE YOL AÇAN SEBEBİN GÖSTERİLMESI NEDEN ÖNEMLİ?

Tedaviyi kolaylaştırır, hastalığın seyri hakkında aileyi bilgilendirmemizi sağlar. Örneğin süt çocukluğu dönemi ağır epilepsilerinden biri olan West Sendromlu bir hastamızda vitamin B12 eksikliği saptamıştık. Antiepileptik tedavilerinin yanı sıra vitamin B12 tedavisi uygulayarak nöbetlerini kontrol altına almıştık. Halen nöbetsiz, ilaçsız ve normal zeka düzeyinde izlediğimiz bu hastamızı, uluslararası çocuk nörolojisi dergilerinden birinde vitamin B12 eksikliğine bağlı ilk West Sendromu vakası olarak yayınladık. Yine ‘tuberoskleroz kompleksi’ tanısı alan epileptik çocuklar diğer organ tutulumları açısından yakın izlenmeli. Bu hastaların da dirençli epileptik nöbetleri olanlarına ‘everolimus’ isimli bir ilaç kullanılabilir.

EPİLEPSİYİ NELER TETİKLER?

Uykusuzluk, açlık, çay, kahve, kola gibi kafein içeren gıdalar. Uzun süre, yakından ve karanlıkta televizyon seyredilmesi, bilgisayarda oyun oynanması. m Bazı ilaçlar. Epileptik çocuklarda ateş, gribal enfeksiyonlar döneminde de nöbetlerin sıklaştığı gözlenir.

YÜKSEK ATEŞ EPILEPSI NEDENI MI?

Ateşli havaleler epilepsi olarak kabul edilmez. Ateşli havale beyinde hiçbir hasara yol açmaz ve zekayı etkilemez. Bu çocuklarda epilepsi gelişme riski ateşli havale geçirmeyen çocuklarla aynıdır. Ancak ailede epilepsili birey varsa, çocuğun nöbet öncesinde serebral palsisi (beyin felci) veya mental motor gelişiminde gecikme varsa tek bir ateşli havale sonrasında da epilepsi geliştirme riski artabilir.

HAVALE BELİRTİLERİ NELER?

Tipik bir havale sırasında çocuk bilincini (şuurunu) kaybeder ve şu belirtiler ortaya çıkabilir: Gözlerde geriye, sağa sola kayma, Karşıya sabit bakma, Dişlerini sıkma, m Dudak çevresinde, yüzde morarma, Kollarda bacaklarda, bazen vücudun sadece sağ ya da sol tarafında kasılma veya çırpınma Kasılma olmaksızın tüm vücutta salıklık. Bir süre sonra da bütün belirtiler kaybolur ve çocuk yarım saat kadar süren uykuya dalabilir.

HANGİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKAR?

Ateşli havale tam olarak 6 ay ile 6 yaş arasında ortaya çıkar. Bu havaleler, beyin zarı iltihabı (menenjit) ya da beyin dokusu iltihabı (ensefalit) dışındaki enfeksiyonlara bağlı oluşur. Sanılanın aksine ateşin yüksekliği ile havale geçirme arasında her zaman bir ilişki yok. Bazı bebeklerde çok yüksek ateş ile havale olmazken, bazı bebeklerde çok daha düşük ateşle bile havaleye rastlanabilir. Yani ateş derecesi yükseldikçe havale riski artmaz.

GENETİK İNCELEME GEREKİR Mİ?

Ateşli nöbet geçiren çocuklara pratikte genetik inceleme önerilmez. Ancak ilk 12 ayda ateşli nöbet geçirip ardından ateşsiz nöbet geçiren çocuklara ateşli nöbetler ile ilişkili epilepsi tipleri açısından genetik inceleme yapılabilir