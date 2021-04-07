Çocuklarda geniz eti ameliyatı hakkında bilinmeyenler

GENİZ ETİ AMELİYATINDA NE YAPILIYOR?

Ameliyathaneye indirilmeden önce çocuğa rahatlamasını sağlayacak bir şurup verilir. Daha sonra operasyon odasında çocuktan maske yardımı ile anestezi balonuna üflemesini isteriz. Anestezi balonuna üflerken çocuk uyumaya başlar ve genel anestezinin diğer basamakları tamamlanır. Ağız açacağı denilen bir alet uygulanarak ağız açık hale getirilir. Ameliyatta iki metot var. Birincisi, küret (cerrahi alet) yardımıyla geniz etinin alınmasıdır. Diğeri ise buharlaştırma yöntemidir. Günümüzde yaygın olarak buharlaşma yöntemi (plasma yöntemi) kullanılıyor. Bu yöntemde uygulama alanına önce serum fizyolojik veriliyor, ardından radyofrekans enerjisi ile geniz etinde fazla olan bölge buharlaştırılıyor, son aşamada özel bir cihaz yardımıyla buharlaştırılan doku vakumlanıyor.

AMELİYAT NE KADAR SÜRÜYOR?

Özellikle buharlaştırma yönteminde süre 10-15 dakikadır. Ameliyat, kamera yardımıyla geniz bölgesi görülerek çevre dokulara zarar vermeden yapılabiliyor. Bu da olası riskleri en düşük seviyeye düşürüyor. Geniz bölgesinin yan taraflarında kulağı havalandıran östaki borusunun ağızları yer alır. Görmeden yapılan aşırı geniz eti çıkarma işlemlerinde bu yapılar zarar görebilir. Ancak kamera ile yeterli bir görüş açısı sağlandığı içinsözkonusuriskyokdenecekkadarazdır.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Ameliyattan 2 saat sonra genel anestezinin uyku verici etkisi ortadan kalkınca beslenmeye geçilir. Bademcik ameliyatlarında olduğu gibi özel bir diyet yok. Buharlaştırma yöntemi ile sorun yaşama olasılığı yok denecek kadar az. Bu nedenle çocuk aynı gün içinde taburcu edilir.

AMELİYAT SONRASI AĞRI OLUR MU?

Geniz bölgesinde ağrı duyusunu algılayan sinir dokusu bulunmaz. Bu nedenle ağrısız bir operasyondur.

ÇOCUĞUN YAŞADIĞI ŞİKAYETLER NE ZAMAN GEÇER?

Burun tıkanıklığı şikayeti bazı hastalarda ilk günden itibaren düzelmeye başlar. Geniz bölgesindeki tıkanıklığı geçmesi kandaki büyüme hormonu düzeyinde artışı yol açar. Bir çalışmada operasyondan 6 ay sonra büyüme hormonu düzeylerinde belirgin artış olduğu gösterilmiş. Kulakları havalandıran östaki borusunun ağzı açıldığı için orta kulak iltihabı sıklığında da azalma başlar. Operasyondan sonra enfeksiyon sıklığının azalması, büyüme hormonunun artması, uyku kalitesinde artış çocuğun büyüme ve gelişmesine olumlu olarak yansır. Ayrıca huzursuzluk ve uyku bozukluğu gibi problemlerin de azaldığı bildirilmiş.