Çocuklarda geniz eti işitme kaybına neden oluyor

Çocuklarda geniz eti büyümesi hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.Zeliha Kapusuz Gencer ailelere uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Kapusuz Gencer, “Geniz eti burun ve gerisinde küçük dilin arka ve üst kısmındaki lenfoid dokudur. Geniz eti, çocuklarda çok daha belirgindir. Özellikle çocukların enfeksiyonla karşılaştığı 3-4 yaş döneminde çok daha fazla büyüyerek tıkayıcı olabilir” dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.Zeliha Kapusuz çocuklarda geniz eti büyümesinin yol açtığı sorunları ve tedavi yöntemini anlattı.

Çocuklarda geniz eti büyümesi birçok soruna neden oluyor

Geniz eti büyümesi olan çocuklarda en sık karşılaşılan bulgu burun tıkanıklığı ve gece horlamalardır. Burun gerisindeki nazofarenksi tıkayan adenoid vejetasyon (geniz eti) buradan havanın geçişine engel olacak dar yerden hava geçişi sırasında da horlama ortaya çıkacaktır. Geniz eti olan çocuklardaki bir diğer bulguda işitmede ki azalmadır. İşitme azlığı çocukta iletişim bozukluğu ve öğrenme güçlüğüne sebep olur. Geniz eti büyük olan çocuklar bize genellikle;

1. Sinsi seyreden işitme kaybı

2. Horlama ve gece uykuda solunum durması

3. İdrar kaçırma

4. Uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları

5. Yüz görünümünde şekil bozuklukları

6. İştahsızlık

7. İyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda sık görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları

8. Okul başarısızlığı

9. Kronik sinüzit ve geceleri durmayan öksürükler

10. Ağız solunum nedeniyle vücutta hissedilemeyen sıvı kayıpları ve ağız kokusu

11. Ağız solunumuna bağlı diş çürükleri

12. Burun içi fizyolojisinin bozulmasına bağlı gelişen burun kanama gibi şikayetlerle başvururlar.

Geniz eti büyümesinde sigara önemli bir faktördür. Üst solunum yolu mukozasındaki silier hareketi bozar ve enfeksiyonların artışına sebep olur. Artan üst solunum yolu enfeksiyonları da adenoid doku yani geniz etinde büyümeye sebep olur.

Geniz eti büyümesi nasıl tedavi edilir?

Geniz eti tedavisinde eğer çok büyük bir geniz eti yoksa, nefes almayı çok etkilemiyorsa burun temizliği sonrasında kullanılan nazal steroid spreyler ve enfeksiyonların azalması tedavi için yeterli olabilir.

Eğer bunlar yeterli değilse operasyonla geniz etinin alınması gerekmektedir. Geniz eti alındıktan sonra yüzde 3-5 kadar hastada tekrarlayabilir. Ama tedavi edilmezse çok daha büyük sorunlarla karşımıza çıkar. Bunlar arasında; işitme kaybı ve ona bağlı kalıcı algı bozuklukları, Uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, yüzde üst çene gelişim geriliğine bağlı görünümünde şekil bozuklukları, hiperaktivite ve davranış bozuklukları bununla beraber okul başarısızlığı en önemli kalıcı hasarları arasındadır.